لينك مباشر | طريقة معرفة أكواد الطلاب بالرقم القومي للدخول على منصات "التعلم عن بعد" عبر"ذاكر"

أكواد الطلاب بالرقم القومي.. اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة إجراءات وقائية واحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، على رأسها تعليق الدراسة لأسبوعين، ثم إعلان انتهاء العام الدرساي، وإلغاء امتحانات النقل، وحل بديلها مشروع بحث علمي.





أكواد الطلاب بالرقم القومي





وتحرص وزارة التربية والتعليم على حماية أبنائنا الطلاب والحفاظ على سلامتهم، معلنةً بديلًا أمثلًا للدراسة، بإطلاق عدة منصات إلكترونية، تشترط أكواد الطلاب بالرقم القومي من أجل التسجيل بها.





خطوات الحصول على أكواد الطلاب بالرقم القومي





ويزداد بحث الكثيرين عن كيفية وخطوات الحصول على أكواد الطلاب بالرقم القومي من أجل الدخول إلى منصات مثل "أدمودو" ومعرفة المواد الدراسية والعلمية التي سيتم عمل البحث بها.





الاستعلام عن أكواد الطلاب بالرقم القومي





وأطلقت الوزارة موقعًا إلكترونيًا للحصول على أكواد الطلاب بالرقم القومي تحت اسم "ذاكر" وذلك بعد قرارات الوزارة الأخيرة، إثر تفشي كورونا.





أهمية أكواد الطلاب بالرقم القومي





وألغت الوزارة الاختبارات النهائية من الصف الثالث الإبتدائى حتى الصف الثالث الإعدادي وتعويضها بالتعليم عن بعد وتقديم مشروع بحث علمي عبر منصة ادمودو التعليمية، والتي تشتركط لتسجيل الدخول على أكواد الطلاب بالرقم القومي ويتكمن جموع الطلاب من الاستفادة على تلك المنصات بالشكل المطلوب منهم على حسب المراحل التعليمية.





الدخول للحصول على أكواد الطلاب بالرقم القومي





ويقدم البحث الشامل عن السنة التعليمية للفصل الدراسي الثاني لاعتماد النتيجة عليها بدلًا من الامتحانات وذلك من يوم الأحد الماضي الموافق الـ5 أبريل 2020، وسوف يتم تقديم البحث في الفترة الممتدة بين 19 أبريل و 15 مايو 2020 ويطبق القرار على طلاب الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي، أمام طلاب الصف الأول والثاني الثانوي يتم لها حاليا إجراء امتحان تجريبي على منصة بيرسون برقم الكود ايضاوهوما يجعل أكواد الطلاب بالرقم القومي هي العامل الرئيسي.





وحرصًا من بوابة الفجر الإلكترونية على تقديم كافة الخدمات لمتابعينا وقرائنا وأبنائنا الأعزاء نقدم لكم خطوات الحصول على أكواد الطلاب بالرقم القومي في السطور التالية:





- البحث عن موقع studea.emis.gov.eg والدخول.





- تسجيل وإدخال الرقم القومي .





- ملئ بيانات الطالب.





- تحديد المحافظة.





- تحديد النوع "ذكر-أنثى".



