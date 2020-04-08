رسالة مهمة من وزير التعليم لـ"أولى وثانية ثانوي"

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، رسالة إلى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، طالبهم فيها بعدم الاستماع لـ"المغرضين"، ومن يحاولون إفشال النظام.





وقال "شوقي"، في تصريح له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي في مواعيدها المعلنة في شهر مايو ولن تستبدل بأبحاث".





وأضاف الوزير: "لا تستمعوا لمحاولات إفشال النظام من المغرضين"





كانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت عقد اختبارًا تجريبيًا (دون درجات) من 5 أبريل 2020 إلى ٢٢ أبريل الجاري لطلبة الصف الأول الثانوي، يؤديه الطلاب من المنزل، تدريبًا لهم ولتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام.





كما يؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي في مايو على "التابلت"، من المنزل، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، على أن يُصحح إلكترونيًا، وترسل نتيجة الامتحان للطلاب.





وقالت الوزارة إن الامتحان تجريبيًا (دون درجات)، سيعقد يوم 5 أبريل 2020 لطلبة الصف الأول الثانوي، حيث يؤديه الطلاب من المنزل، كتدريب لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام وجدول الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوي من ٥ ابريل حتى ٢٢ ابريل ٢٠٢٠ وحددت الساعات الخاصة بأداء الاختبار في كل محافظة.





وأضافت، أنها ستتيح الامتحانات للطلاب بمنازلهم على "التابلت"، ويعقد الامتحان في الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا وفقا للجدول، ويمكن أداء الامتحان من جهاز "التابلت" أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الـ"واي فاي" أو الشريحة.





-الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار التجريبي للصف الاول الثانوي حسب المحافظة:

من الساعة ٨ صباحًا حتى ١٠ صباحًا: القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم والاقصر والبحر الأحمر.





من الساعة ١٠ صباحًا حتى ١٢ ظهرًا: الجيزة والغربية وسوهاج وقنا وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء.





من الساعة ١٢ ظهرًا الى ٢ ظهرًا: الدقهلية والقليوبية والبحيرة وبنى سويف والإسماعيلية والسويس ومطروح.





من الساعة ٢ ظهرًا حتى ٤ عصرًا: الشرقية والإسكندرية والمنيا وأسيوط ودمياط وبورسعيد والوادي الجديد.