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أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 7 إبريل: تقدم صفقة ذهبية للأهلي.. الجوكر يطالب الأبيض بعرض رسمي.. الزمالك يرد على ضم نجم القلعة الحمراء

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:02 م
أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء
أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء
حسام مجدي

شهد نادي الزمالك اليوم الثلاثاء ٧ أبريل العديد من الأخبار الهامة والانباء المثيرة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها دخول لاعب مفاجأة لتدعيم مركز الوسط في الفريق وطلب الجوكر من الزمالك ورفض كارتيرون عودة نجم الفريق.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

الزمالك يرد على التعاقد مع نجم الأهلي

رد نادي الزمالك على الأنباء المنتشرة حول التعاقد مع حسام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي بعد قرار رحيله عن القلعة الحمراء خلال الساعات الماضية.

ونفى نادي الزمالك تواصله مع حسام عاشور من اجل التعاقد معه بنهاية الموسم الجاري وأنه لا صحة لما يتم تداوله عن رغبة النادي بضمه.

الزمالك يحدد لاعب مفاجأة لتدعيم مركز الوسط

يرغب نادي الزمالك في التعاقد مع إسلام صالح لاعب وسط نادي إف سي مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ودخل نادي الزمالك في مفاوضات بالفعل مع إسلام صالح ووكيل أعماله لضمه في الصيف القادم لصفوف الفريق الأبيض.

وطلب إسلام صالح من مسئولو الزمالك الدخول في مفاوضات رسمية مع إدارة نادي مصر الفترة القادمة لإنهاء الصفقة معهم.

"الجوكر" يطالب الزمالك بعرض رسمي

كشف أحمد أيمن منصور نجم نادي بيراميدز عن العائق الوحيد أمام انتقاله إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد أحمد أيمن منصور أنه ملتزم حتى الآن بتعاقده مع نادي بيراميدز وانضمامه لصفوف نادي الزمالك يتوقف على موقف ناديه وموافقته على العرض.

الزمالك يرد على التعاقد مع نجم الأهلي

انتشرت العديد من الأنباء التي تشير إلى رغبة نادي الزمالك في التعاقد مع حسام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي في الصيف القادم.

ونفى نادي الزمالك كل الأنباء المنتشرة عن رغبة النادي في التعاقد مع حسام عاشور في نهاية الموسم الجاري.

وأكد نادي الزمالك أنه يحترم حسام عاشور ولكن النادي لا يريد ضم لاعب في سنه لتدعيم مركز الوسط في الموسم الجديد.

كارتيرون يرفض عودة نجم الزمالك المعار إلى الاتحاد السكندري

ذكرت تقارير صحفية نقلاً عن مصدر داخل الزمالك أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض متحفظ على عودة أحمد رفعت نجم الزمالك المعار إلى الاتحاد السكندري.
وأفادت التقارير الصحفية بأن أحد مسئولي القلعة البيضاء تحدث مع المدير الفني الفرنسي عن أحمد رفعت إلا أن كارتيرون أكد أن الوقت مازال مبكرًا وأنه يمتلك أكثر من نجم مميز في المكان الذي يلعب فيه رفعت.

شيكابالا يطالب الزمالك بالتعاقد مع نجم بيراميدز

أكدت تقارير صحفية أن محمود عبد الرازق شيكابالا نجم وقائد الزمالك طالب جهاز كرة القدم في الفريق الأبيض من أجل عودة عمر جابر الظهير الأيمن لبراميدز في الموسم المقبل.
وأفادت التقارير الصحفية بأن عمر جابر أبلغ إدارة الزمالك برغبته في العودة من جديد إلى صفوف الفريق الأبيض في الموسم المقبل وذلك بعد جس نبضه من جانب الزمالك وذلك بسبب الحاجة لجهوده بعد هروب حمدي النقاز نجم الفريق.

بعد التأكد من توقيعه لـ الأهلي.. الزمالك ينسحب من صفقة نجم بيراميدز

انسحب نادي الزمالك بشكل مفاجئ وغير متوقع من سباق التعاقد نجم بيراميدز خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسؤولي الزمالك تراجعوا عن فكرة الدخول في مفاوضات مع رجب بكار الظهير الأيمن لنادي بيراميدز للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك بعد التأكد من توقيعه للنادي الأهلي.

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