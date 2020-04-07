تقارير.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية

بات نادي برشلونة الإسباني قريبًا من اي وقت مضي من حسم أولى صفقاته الصيفية، خلال فترة الانتقالات المقبلة.





وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي برشلونة الإسباني هو الأقرب بشدة حتى الآن لضم ويليان في الصيف القادم بعد أن أكد اللاعب أكثر من مرة أنه يرغب في اللعب لصفوف النادي الإسباني.





وأشارت الصحيفة إلى أنه في حالة نجاح الصفقة فإن ويليان سينضم إلى نادي برشلونة بعقد يمتد إلى 3 مواسم قادمة في صفقة انتقال حر.





يذكر أن عقد ويليان ينتهي مع نادي تشيلسي بنهاية الموسم وأعلن اللاعب منذ عدة أيام انتهاء مشواره مع البلوزه واستعداده لخوض تجربة جديدة مع نادي أخر.





وقد شاك ويليان في 34 مباراة حتى الآن مع نادي تشيلسي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 6 أهداف وصنع 5 أهداف آخرين.







