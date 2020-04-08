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وزير الصناعة: الأمور مستقرة.. واتخذنا إجراءات لدعم أصحاب القروض

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 01:50 ص
نيفين جامع
نيفين جامع
كـسـاب أحـمـد
قالت نيفين جامع، وزير الصناعة، إن الوزارة قررت تأجيل سداد قروض أصحاب المشاريع الصغيرة لمدة 3 شهور، للتخفيف عنهم في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا.

وتابعت "جامع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن مصر في تحدٍ كبير، ولكنها بإذن الله قادرة على مواجهة هذا التحدي، واتخذت الحكومة العديد من الإجراءات في هذه الأزمة منها صرف متأخرات دعم الصادرات المصرية، لافتة إلى أن الوزارة ستصرف مستحقات المصدرين الأقل من 5 مليون جنيه بالكامل، لتوفير السيولة لهم خلال هذه الأزمة.

ولفتت إلى أن بعض المصانع الخاصة بالمستلزمات الطبية والمواد الغذائية زادت العمل والورديات خلال هذ الفترة بسبب زيادة الطلب، معقبة: "بشكل عام الأمور إلى حد ما مستقرة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه ليس مع تعطيل عمل الحياة المصرية وإيقاف العمل تماما، لافتًا إلى أن ذلك خطير فهناك الملايين من المواطنين عاملين.

ولفت الرئيس السيسي إلى أن حرص الدولة على إيقاف الدراسة وحماية ابنائنا من أجل سلامتهم، قائلا: "ما تقلقوش مستعدين لأي إجراءات ولا نهدد ابناءنا أبدا".

وطالب أن يتم تقليل عدد المواطنين في العمل خاصة كبار السن والسيدات، مطالبًا القطاع الخاص على نفس الاتجاه مع التعهد بعدم المساس برواتب العاملين.
وأكد أن بث الشائعات هدفه بث الإحباط في نفوس الشعب المصري والتقليل من أي إنجاز.، مضيفا أن قوى الشر لن يتوقفوا عن دورهم لتفتيت الشعب، إلا إذا قبل الشعب أن يكونوا ضمن منظومة الدولة مثلما فعلوا من قبل على مدار ٥٠ عاما حتى وصلوا للحكم ورأينا أثر ذلك.
ولفت الرئيس السيسي إلى دور قوى الشر في إثارة الشائعات مثلما حدث معنا من قبل في حفر قناة السويس الجديدة، وهو ما يُعاد اليوم في الشائعات التي انتشرت حول توزيع الدعم للعاملين غير النظاميين. 

وأكد أن الإجراءات يتم الاستعداد لها ويتم دراسة الدعم مع تجنب الازدحام حفاظًا علىة حياة المواطنين، متابعا: "هدف لقاء اليوم هو إجراء تجربة لافتتاح مشروعات قومية جديدة لنظهر للشعب الجهد الذي يتم.

ولفت الرئيس السيسي إلى سبب تأجيل الانتقال للعاصمة وعدد من المشروعات الكبرى، بسبب عمل الشركات الأجنبية وتراجع توفير المستلزمات بسبب ما يتعرض له العالم من جائحة، لكن ما تقوم به شركاتنا هو العمل والحركة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية بتعاون السلطات الصحية والجيش والشرطة.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس اليوم على هامش تفقد الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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