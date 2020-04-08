وزير الصناعة: الأمور مستقرة.. واتخذنا إجراءات لدعم أصحاب القروض

قالت نيفين جامع، وزير الصناعة، إن الوزارة قررت تأجيل سداد قروض أصحاب المشاريع الصغيرة لمدة 3 شهور، للتخفيف عنهم في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا.





وتابعت "جامع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن مصر في تحدٍ كبير، ولكنها بإذن الله قادرة على مواجهة هذا التحدي، واتخذت الحكومة العديد من الإجراءات في هذه الأزمة منها صرف متأخرات دعم الصادرات المصرية، لافتة إلى أن الوزارة ستصرف مستحقات المصدرين الأقل من 5 مليون جنيه بالكامل، لتوفير السيولة لهم خلال هذه الأزمة.





ولفتت إلى أن بعض المصانع الخاصة بالمستلزمات الطبية والمواد الغذائية زادت العمل والورديات خلال هذ الفترة بسبب زيادة الطلب، معقبة: "بشكل عام الأمور إلى حد ما مستقرة".





وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه ليس مع تعطيل عمل الحياة المصرية وإيقاف العمل تماما، لافتًا إلى أن ذلك خطير فهناك الملايين من المواطنين عاملين.





ولفت الرئيس السيسي إلى أن حرص الدولة على إيقاف الدراسة وحماية ابنائنا من أجل سلامتهم، قائلا: "ما تقلقوش مستعدين لأي إجراءات ولا نهدد ابناءنا أبدا".





وطالب أن يتم تقليل عدد المواطنين في العمل خاصة كبار السن والسيدات، مطالبًا القطاع الخاص على نفس الاتجاه مع التعهد بعدم المساس برواتب العاملين.

وأكد أن بث الشائعات هدفه بث الإحباط في نفوس الشعب المصري والتقليل من أي إنجاز.، مضيفا أن قوى الشر لن يتوقفوا عن دورهم لتفتيت الشعب، إلا إذا قبل الشعب أن يكونوا ضمن منظومة الدولة مثلما فعلوا من قبل على مدار ٥٠ عاما حتى وصلوا للحكم ورأينا أثر ذلك.