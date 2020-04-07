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مؤسس تويتر جاك يتبرع بمليار دولار لمكافحة كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:56 م
بوابة الفجر
الفجر
تبرع مؤسس تويتر جاك دورسي، مساء اليوم الثلاثاء، بمليار دولار لمكافحة وباء كورونا.

وقامت منصة تويتر بتوجيه رسالة إلى المستخدمين العرب للاهتمام بصحتهم البدنية خلال الفترة الراهنة، من خلال إطلاق حملة توعوية بعنوان: #دايما_العبها_صح، تركز على أهمية الحفاظ على أسلوب حياة صحي ومتوازن لدى هواة الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتسعى الحملة إلى تسليط الضوء على أهمية تعزيز الصحة البدنية والذهنية لهواة الألعاب الإلكترونية خلال الظروف الراهنة، التي تستلزم قضاء معظم الوقت داخل المنزل.

ولا تزال الألعاب الإلكترونية تشكل موضوعا رئيسيا للمحادثات على تويتر، حيث يلجأ هواة الألعاب الإلكترونية إلى تويتر لمشاركة النصائح والحيل والتعليمات، وأحدث الألعاب والتحديثات والمراجعات عن الأدوات والأجهزة.

وفي عام 2019 سجلت تويتر أكثر من 1.2 مليار تغريدة حول الألعاب الإلكترونية، أي ما يعادل زيادة سنوية تقارب 20%

وتعليقا على الحملة الجديدة، قالت كندة إبراهيم، مديرة الشراكات الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى تويتر: "شكلت الألعاب الإلكترونية واحدة من المحادثات الرئيسية على منصة تويتر في السنوات الأخيرة".

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