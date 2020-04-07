البحر الأحمر السينمائي يوجه دعمًا خاصًا لمتضررى كورونا

يستهدف الصندوق تقديم الدعم المالي المباشر لأي من العاملين في صناعة السينما المحليّة بالمملكة، ممن تعطلت أعمالهم أو تأثر دخلهم بشكل ملحوظ، وباتوا غير قادرين على إستيفاء التزاماتهم المعيشية الأساسية أو ما يترتب من التزامات صحية طارئة.

يستهدف الصندوق تقديم الدعم المالي المباشر لأي من العاملين في صناعة السينما المحليّة بالمملكة، ممن تعطلت أعمالهم أو تأثر دخلهم بشكل ملحوظ، وباتوا غير قادرين على إستيفاء التزاماتهم المعيشية الأساسية أو ما يترتب من التزامات صحية طارئة.

وتبدأ المبادرة من يوم الثلاثاء وحتى نفاذ المبالغ المخصصة للصندوق، مع ملاحظة إنه في حال استمرار أمد الأزمة الحالية، يحتمل تمديد فترة الدعم بناءً على ذلك.

وتبدأ المبادرة من يوم الثلاثاء وحتى نفاذ المبالغ المخصصة للصندوق، مع ملاحظة إنه في حال استمرار أمد الأزمة الحالية، يحتمل تمديد فترة الدعم بناءً على ذلك.