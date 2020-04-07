لمجابهة كورونا.. تطهير شوارع ومناطق مدينة ميت غمر ليلًا (صور)

Advertisements

شنت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر حملات رش وتطهير لشوارع ومناطق مدينة ميت غمر ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لعدم انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.



ترأس الحملة العميد أركان حرب مهندس عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة ميت غمر وأمحمد البيلي، نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر.



وعلى صعيد أخر كانت قرية الشناوي التابعة للوحدة المحلية بالناصرة مركز محل الدمنه بالدقهلية شهدت حملات تطهير وتعقيم مكثفة بعد اصابة حالة بفيروس كورونا.



ترأس حملات التطهير سوسن مجاهد رئيس مركز ومدينة المنصورة، تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



شارك في الحملة هاني سليمان نائب رئيس المركز، باسم الشربيني مدير إدارة المتابعة الميدانية، سامح سعد رئيس الوحدة المحلية بمنيه محله دمنه.



واستهدفت الحملة تطهير الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والأماكن العامة بعزبة الشناوي التابعة لقرية الناصرة.



وعلى صعيد أخر كان ضرب عدد من مواطني مركز شربين بمحافظة الدقهلية بقرار رئيس الوزراء ومحافظ الدقهلية عرض الحائط، وتكدس المواطنين بسوق كفر الأطرش.



وسادت حالة من الغضب بين المواطنين تزامنا مع تحذيرات الحكومة بإلتزام المنازل لمجابهة إنتشار فيروس كورونا.



واكد رئيس مدينة شربين طارق شكري انه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية ورئيس الوحدة المحلية لمنع التكدسات وفض السوق.



وقال رئيس مدينة شربين إن محافظ الدقهلية الدكتور ايمن مختار كلف لجنه بالإنتقال ومنع إقامة أي أسواق.



وعلى صعيد أخر شهدت شوارع مدينة المنصورة حملات مكبرة لدفع القمامة والأتربة وتطهير وتعقيم الشوارع والميادين في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال تكثيف حملات النظافة.



وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، كلف اليوم السكرتير العام للمحافظة سعد الفرماوي، بشن حملة مكبرة علي المنطقة المركزية للمحافظة وتشمل حي غرب وحي شرق ومركز المنصورة لرفع القمامة والأتربة وتطهير وتعقيم الشوارع.



وأشار محافظ الدقهلية، إلي أن هذه الحملة الهدف منها رفع تراكمات القمامة المتواجدة داخل شوارع مدينة

المنصورة بالإضافة إلي رفع الأتربة بالمكنسيات الجديدة.



وأكد "مختار" أن هذه الحملة مستمرة داخل مدينة المنصورة حتي تعود شوارعها الي سابق عهدها وتعود المنصورة عروسا للنيل واضاف أن الحملة ستشمل كافة مراكز ومدن المحافظة وهناك متابعة مستمرة لما يتم تحقيقه من انجاز حرصا على صحة وسلامه المواطنين.



ووجه المحافظ لرئيس حي شرق وحي غرب المنصورة بتكثيف الورديات والعمل علي مدار اليوم ورفع القمامة أول بأول وتطهير وتعقيم أماكن تجمعات القمامة.



كما أكد المحافظ علي استمرار حملات التطهير والتعقيم بمختلف مراكز ومدن المحافظة ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها المحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا وهناك مشاركة كبيرة من المجتمع المدني الذي يعد شريك أساسي مع كافة أجهزة الدولة.



شارك في الحملة محمد البسيوني رئيس حي شرق المنصورة، ومحمد الأمين الدمرداش رئيس حي غرب المنصورة، أحمد همام مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة وعبده محمدين مدير ادارة المخلفات الصلبة.



وفي ذات السياق كثفت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر بالتنسيق مع الوحدة المحلية بدنديط حملات التطهير والتعقيم بالشوارع لمجابهة فيروس كورونا.



تتم الحملات بمشاركة المجتمع المدني حفاظا على صحة وسلامة المواطنين بمتابعة من العميد أركان حرب مهندس عمرو فكري رئيس مركز ومدينة ميت غمر وفتحي ابراهيم نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر والخطيب سمير. رئيس الوحدة.



