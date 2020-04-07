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من خلال "الفجر الفني" رانيا فريد شوقي توجه رسالة لـ يحيى الفخراني

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:27 م
يحيى الفخراني
يحيى الفخراني
نادين نجدي

أعربت الفنانة رانيا فريد شوقي، عن حبها الشديد للفنان يحيى الفخراني، الذي يحل اليوم ذكرىميلاده.


وفي تصريح خاص ل"الفجر الفني" قالت رانيا :"كل سنة وحضرتك طيب يا دكتور يحيى، وعقبال مليون سنة يارب، في صحة وسعادة وتألق ونجاح، ودائماً متميز بأعمالك الرائعة، التي يستمتع بها كل كل جماهيرك وزملائك أيضاً، أنا من المحظوظين لأني إشتركت مع حضرتك في أكثر من عمل، ما بين تليفزيون ومسرح وأعتبرهم علامة الجودة في مشواري الفني".



وأضافت حديثها قائلة:" ومحظوظة أنني صديقة شخصية لحضرتك وللأسرة، أنا بشكر حضرتك على كل شئ قدمته لي، إختيارك لي في الأعمال، توجيهاتك ونصايحك، ربنا يخليك لنا ولا يرحمنا منك، ومن فنك العظيم".

يذكر أن الفنان يحيى الفخراني، قدم الكثير من الأعمال الفنية المتنوعة من الدراما والسينما والمسرح، وأتقن أدواره بإحترافيه شديدة، وترك علامة في قلوب الجماهير وعقولهم، ومن أبرز هذه الأعمال "عمارة يعقوبيان"،"الحقيقة اسمها سالم"،"حكاية نص مليون دولار" "بالحجم العائلي"،"ونوس"،"يتربى في عزو"،"الليل وآخره"، "ليلة من الف ليلة وليلة"،"راقصة قطاع عام"، "شيخ العرب همام"، و"الخواجة عبدالقادر"، و"ونوس"، و"شرف فتح الباب" و"عباس الأبيض في اليوم الاسود"، "جحا المصري" و"نصف ربيع الاخر" و"صيام صيام"، "الملك لير" و"مبروك وبلبل"، "ليالي الحلمية".

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