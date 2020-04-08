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مدير مستشفى الأقصر العام: مصابة كورونا نقلت العدوى لطبيب وممرضتان

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:19 ص
مدير مستشفى الأقصر العام
مدير مستشفى الأقصر العام
كـسـاب أحـمـد
كشف الدكتور خلف عمر مدير، مستشفى الأقصر العام، إنهم عزلوا 40 ممرضة و13 طبيبًا فى منزلهم، ممن خالطوا إحدى المصابات بفيروس كورونا المستجد،"كوفيد - 19"، مشيرًا إلى أن وكيل وزارة الصحة بالمحافظة سيرسل يوم الأربعاء، 40 ممرضة وعدد آخر من الأطباء حتى لا يكون هناك عجزًا.

وأضاف "عمر"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه فور دخول مريضة إلى قسم الطوارئ وتوقيع الكشف الطبي اللازم تبين أنها تعاني من مشكلة في عضلة القلب، وعند أخذ عينة منها، تبين أنها مصابة فيروس كورونا، وأرسلت إلى مستشفى العزل على الفور.

وتابع مدير مستشفى الأقصر العام: "وقعنا الكشف الطبي على المخالطين لها فتبين إصابة ممرضتان وطبيب بفيروس كورونا، وعليه اتخذنا الإجراءات اللازمة تجاههم، وعزلنا المخالطين لهم وهم 40 ممرضة و13 طبيبًا في منازلهم".

ولفت "عمر"، إلى أن الروح الوطنية لدى الأطباء والممرضين، لافتًا إلى أنهم أصروا على مواصلة العمل ولكن الإجراءات الوقائية هى الأهم ، ورفضنا ذلك وعزلناهم.

خروج 17 حالة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 17 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 276 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 427 حالة، من ضمنهم الـ 276 متعافيًا.

تسجيل 128 حالة جديدة
وأضاف أن الوزارة سجلت 128 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها سابقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي أرقام الوضع الوبائي في مصر
وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر حتى يوم، الثلاثاء، هو 1450 حالة من ضمنهم 276 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و94 حالة وفاة.

وأكد مستشار وزيرة الصحة، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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