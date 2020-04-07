نشرة حوادث"الفجر".. أمن القاهرة يجري حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا المهمة، التي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر".

ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

"كنت بتباهى في الحظر".. ضبط شاب بطبنجة صوت في وسط القاهرة

نجحت قوات أمن القاهرة، من ضبط طالب جامعي، مقيم بدائرة قسم الخليفة، حال تواجده بمنطقة وسط المدينة بدائرة قسم عابدين أثناء فترة حظر التجوال وبحوزته طبنجة صوت 9 مم - عدد"2" طلقة صوت - جراب طبنجة". ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





بالأسماء.. أمن القاهرة يجري حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

أصدر اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، حركة تنقلات شملت عددا من ضباط ورؤساء مباحث العاصمة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا .





"عايز أتجوز".. ننشر اعترافات ديلر الشادو في العجوزة

مكسبها سريع"، بهذه الكلمات أدلى عاطل في عقده الثاني من العمر، باعترافات تفصيلية أمام نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، لاتجاره في مخدر الشادو. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





إحباط ترويج 4 أطنان جبن مجهولة المصدر في الجيزة

أحبطت الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة ترويج 4 أطنان، جبن مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك البشري، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





مجلس الدولة: الأعلى للجامعات هو المختص بمعادلة الشهادات العلمية

أيدت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة السادسة تعليم "، قرار امتناع كلية الطب بإحدى الجامعات عن منح "جراح عظام " شهادة تفيد حصوله على درجة الدكتوراه في جراحة العظام (بالمعادلة) لحصوله على شهادة عضوية الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا عام ٢٠١١، وقضت برفض طعن الطبيب وألزمته المصروفات، ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





أشبه بالحرب.. كواليس مقتل "شيطان" و"حواكة" إثر مشاجرة بولاق الدكرور

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل مشاجرة بالأسلحة النارية وقعت، بين عائلتين بمنطقة بولاق الدكرور، أسفرت عن مقتل شابين وإصابة 3 آخرين، ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا .





ضبط 5 أشخاص لسرقتهم صيدليا بالإكراه في القاهرة