أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 7 إبريل: قرار مفاجيء بشأن صالح جمعة.. تحديد بديل رمضان صبحي.. فايلر يقرر رحيل نجم الفريق.. الأهلي يفاوض كاسحة الألغام

شهد النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 7 أبريل لعام 2020، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 7 / 4 / 2020:-





الفيفا ينصف الأهلي على أحمد فتحي





أعلن أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلي، رحيله عن الفريق، عقب انتهاء تعاقده مع الفريق في نهاية هذا الموسم.





وطبقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فأن أحمد فتحي لاعب الأهلي ، لا يستطيع الرحيل عن القلعة الحمراء إلا بعد ستة أشهر إضافية من انتهاء عقده في الموسم الجاري.





وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موقفه من نهاية عقود اللاعبين وموسم الانتقالات في ظل توقف النشاط الكروي حول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.





ونشر فيفا بيان رسمي على موقعه: "بالنسبة لانتهاء وبداية عقود اللاعبين، فعادة ما تنتهي عقود اللاعبين مع نهاية الموسم ولكن مع تعليق كرة القدم في الوقت الحالي، لن ينتهي الموسم في موعده المحدد".





وتابع: "لذلك، يُقترح تمديد العقود حتى موعد انتهاء الموسم عند استئناف النشاط".





وينطبق الأمر نفسه على العقود التي من المقرر أن تبدأ في الموسم الجديد، ما يعني أنها ستبدأ مع بداية الموسم المقبل وليس قبل ذلك".





ودخل مسئولو الأهلي في مفاوضات مع فتحي لتجديد عقده لكنها فشلت، ليخرج اللاعب ويعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم.





قرار مفاجئ من الأهلي تجاه صالح جمعة





اتخذ النادي الأهلي قرارًا مفاجئًا بشأن صالح جمعة نجم الفريق ومصيره خلال الفترة القادمة مع القلعة الحمراء.





وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي قد أبلغ إدارة النادي أنه لا يريد صالح جمعة ضمن صفوف الفريق في موسم القادم بسبب عدم إلتزامه مع الفريق.





ولكن قررت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي إبلاغ فايلر بمنح صالح جمعة فرصة أخرى مع الفريق خاصة بعد أن تواصل اللاعب مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي وأكد له أنه ينوي الإلتزام مع النادي وحضور التدريبات بشكل منتظم.





وسيقوم فايلر دراسة موقفه من صالح جمعة سواء بمنحه فرصة أخرى أو رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





يذكر أن صالح جمعة تلقى عروض من العديد من الأندية لضمه في الصيف القادم أبرزها نادي الإنتاج الحربي ونادي الإسماعيلي.





فايلر يقرر التخلص من مهاجم الفريق.. ويجهز مفاجأة بشأن بديل رمضان صبحي





اتخذ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي قرارات مفاجأة بشأن بديل رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.





وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع النادي الأهلي بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري ومن الواضح أن اللاعب لن يجدد إعارته مع النادي الأحمر ويرغب في استكمال رحلة الاحتراف.





وطلب فايلر من إدارة الأهلي التعاقد مع لاعب أجنبي قوي في مركز الجناح لتعويض رجيل رمضان صبحي في نهاية الموسم.





كما طالب فايلر إدارة الأهلي بتسويق جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق لعدم حاجة الفريق له ولترك مكان فارغ لضم لاعب أجنبي.





وستبدأ لجنة التخطيط بالنادي الأهلي في البحث عن لاعب أجنبي قوي خلال الفترة القادمة لتدعيم مركز الجناح في الفريق.





مفاجأة.. الأهلي يكشف عن موقفه النهائي من ضم النقاز





انتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى وجود رغبة لدى النادي الأهلي في التعاقد مع التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق لنادي الزمالك في الصيف القادم.





ونفى النادي الأهلي كل الأنباء المتداولة حول دخول النادي في أي مفاوضات مع النقاز في الفترة الماضية لضمه للفريق في الصيف.





وأكد مسئولو لجنة التخطيط في النادي الأهلي أن النادي لم يفكر في التعاقد مع النقاز في الصيف بسبب وجود العديد من الملاحظات على أداءه الدفاعي لذلك لن يستفد منه النادي.





ويبحث النادي الأهلي في الفترة الحالية عن لاعب مميز في مركز الظهير الأيمن لتعويض رحيل أحمد فتحي عن صفوف النادي الأحمر.





فايلر يعطل انضمام نجم الإسماعيلي إلى الأهلي





يستهدف النادي الأهلي التعاقد مع واحد من نجوم نادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وترغب لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء في التعاقد مع باهر المحمدي الظهير الأيمن للنادي الإسماعيلي ومنتخب مصر في الصيف القادم.





ويعطل انضمام المحمدي لصفوف النادي الأهلي في الصيف موقف السويسري رينيه فايلر مدرب المارد الأحمر من الصفقة.





وستقوم لجنة التخطيط بعرض كافة المعلومات الخاصة بباهر المحمدي على فايلر خلال الأيام القادمة لحسم موقفه من تعاقد النادي مع اللاعب من عدمه.





وقد شارك باهر المحمدي في ١٦ مباراة حتى الآن مع نادي الإسماعيلي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين وصنع هدف وحيد.





الأهلي يفاوض الدبابة البشرية





دخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مع صفقة من العيار الثقيل لضمها للفريق في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ورحب مسئولو النادي الأهلي بفكرة التعاقد مع جاكوسن موليكا مهاجم فريق مازيمبي الكونغولي لضمه في الصيف لتعزيز الخط الهجومي للأحمر بالموسم الجديد.





واتخذ الأهلي أولى الخطوات نحو التعاقد مع نجم مازيمبي الأول عن طريق الاستفسار عن الصفقة وسعرها من أجل فتح مفاوضات مع وكيل أعماله وناديه الكنغولي.





وكان فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي قد طلب التعاقد مع مهاجم مميز بالرغم من وجود الثنائي الهجومي مروان محسن وأليو بادجي.





ويرحب الاهلي في نفس الوقت بفتح باب الرحيل أمام الأنجولي جيرالدو دا كوستا لفسح مجال لاستقدام لاعب أجنبي جديد في قائمة الفريق.



