الظهور الأول لإبنة الزعيم عادل إمام "سارة" (صورة)

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حرص الزعيم عادل إمام، على عدم ظهور ابنته "سارة" خلال سنوات وابعادها عن الأضواء.



ظهرت "سارة" ابنة الزعيم عادل إمام، للمرة الأولى مع بناتها الثلاثة عبر تطبيق "تيك توك"، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته ابنتها "كاميليا" وحقق رواجًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي.



وفي سياق منفصل طرحت مجموعة قنوات mbc البرومو الدعائي الرسمي لمسلسل "فلانتينو" والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان 2020.



مسلسل فلانتينو بطولة الزعيم عادل إمام، رانيا محمود ياسين، داليا البحيري، دلال عبد العزيز، طارق الإبياري، ومجموعة من النجوم والشباب، تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج رامي إمام.