إلهام شاهين تحيي ذكرى أربعين وفاة الرئيس الراحل حسني مبارك













عبرت الفنانة إلهام شاهين، عن حزنها لرحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث حرصت على إحياء ذكرى أربعين وفاته من خلال صورة لمبارك نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".وعلقت قائلة: "أربعون يومًا مضت على رحيل الرئيس حسني مبارك رحمة الله عليه .. سنتذكره دائما بكل الخير وندعو له بالرحمة والمغفرة وأن يكون مثواه الجنة"وتابعت قولها: "عزائي لأسرته الكريمة السيدة سوزان مبارك وأبنائه العزاز جدًا جمال وعلاء مبارك ربنا معاكم".ولاقت الصورة تفاعل الكثير ومن أبرز التعليقات تعليق الفنانة رجاء الجداوي التي عبرت أيضا عن حزنها لرحيله قائلة: "ربنا يرحمه بحق الأيام المقترحة ويغفرله ويسكنه فسيح جناته ويجمعه مع حبيبه حفيده محمد علاء".يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في مستشفى الجلاء العسكري بعد صراع مع المرض، وشيٌع جثمانه في جنازة عسكرية حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين، ومجلس النواب، ورجال القوات المسلحة، والشرطة المصرية، وبعض من رجال الأعمال.