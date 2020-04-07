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القوات المسلحة تحول المدن الجامعية إلى حجر صحي على أعلى مستوى

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:28 م
ارشيفية
ارشيفية
الفجر
صرح مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي، أن القوات المسلحة استلمت 7 مدن جامعية، على مستوى الجمهورية تأهبًا لتحويلها إلى مستشفيات حجر صحي.

وأضاف المصدر بجامعة عين شمس، أن القوات المسلحة استلمت منذ قليل المدينة للعمل على رفع كفاءتها، وتجهيزها بالمستلزمات الطبية، لدخولها إلى المرحلة الأولى من وحدات العزل، التي تتضمن مدن جامعات القاهرة وحلوان وعين شمس، والإسكندرية والمنصورة وأسيوط والمنيا وبنها.

وأوضح المصدر أن القوات المسلحة، تنتهي من أعمال التجهيز يوم السبت المقبل، في المدن الجامعية السالف ذكرها، لتكون تحت وصاية وإشراف وزارة الصحة، وجاهزة لاستقبال المرضي.

يأتي ذلك في ضوء الاستعدادات التي تتخذها الدولة المصرية، للحد من انتشار وباء كورونا، واتساع عدد وحدات العزل الصحي على مستوى الجمهورية، والتي تشارك في تطويره وتجهيزه القوات المسلحة، على أعلى مستوى.

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