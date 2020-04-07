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وزير الرياضة يكشف عن خطة الاستعداد للأولمبياد بعد التأجيل

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:34 م
اشرف صبحي
اشرف صبحي
محمد جمال

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن تغيير خطة الاستعداد لاولمبياد طوكيو بعد تأجيلها لمدة عام.

وأكد أشرف صبحي في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "تم التواصل مع المهندس هشام حطب من أجل تغيير خطة أبطال مصر المشاركين في الأولمبياد، وسيتم تحديد موعد الاجتماع معه والاستقرار على الخطة الجديدة"


وتابع: "سنجهز مع المدربين الأبطال، خطة جديدة من أجل التأهيل بشكل سليم للحفاظ على مستواهم بعد تأجيل الأولمبياد لمدة سنة كاملة"

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