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وزير الرياضة يكشف عن خطة الاستعداد للأولمبياد بعد التأجيل
الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:34 م
محمد جمال
كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن تغيير خطة الاستعداد لاولمبياد طوكيو بعد تأجيلها لمدة عام.
وأكد أشرف صبحي في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "تم التواصل مع المهندس هشام حطب من أجل تغيير خطة أبطال مصر المشاركين في الأولمبياد، وسيتم تحديد موعد الاجتماع معه والاستقرار على الخطة الجديدة"
وتابع: "سنجهز مع المدربين الأبطال، خطة جديدة من أجل التأهيل بشكل سليم للحفاظ على مستواهم بعد تأجيل الأولمبياد لمدة سنة كاملة"