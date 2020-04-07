وزير الرياضة يكشف عن خطة الاستعداد للأولمبياد بعد التأجيل





كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة عن تغيير خطة الاستعداد لاولمبياد طوكيو بعد تأجيلها لمدة عام.





وأكد أشرف صبحي في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "تم التواصل مع المهندس هشام حطب من أجل تغيير خطة أبطال مصر المشاركين في الأولمبياد، وسيتم تحديد موعد الاجتماع معه والاستقرار على الخطة الجديدة"









وتابع: "سنجهز مع المدربين الأبطال، خطة جديدة من أجل التأهيل بشكل سليم للحفاظ على مستواهم بعد تأجيل الأولمبياد لمدة سنة كاملة"



