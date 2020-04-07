بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس تتبرع بـ 200 ألف جنيه لصالح صندوق "تحيا مصر"



وأكد، إن كنيستنا في جميع صلواتها ترفع الدعاء إلى الله أن يحمي أرض مصر وافريقيا وشعوبها والعالم والبشرية جمعاء من الأمراض والأوبئة والزلازل وغضب الطبيعة ومن الأعداء.



المطران نيقولا: رفع الأذان ودق الأجراس في وقت واحد لمواجهة كورونا



قال المٌطران نيقولا أنطونيو، مٌطران طنطا، المتحدث الرسمي باسم بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، إن اليوم وعقب غلق دور العبادة من الكنائس والمساجد في معظم أنحاء العالم وتوقفت الصلوات الجماعية فيها احترازيا من خطر تفشي فيروس كورونا بين المصلين، تدق أجراس الكنائس متزامنة مع رفع أذان المساجد، مؤكدًا أن المصلين قد أصبحوا يتابعون الصلوات في أوقاتها بمنازلهم على المواقع التي تبثها ليتشاركوا جميعًا كل في موقعه في الصلاة، ذلك بالاضافة إلى صلواتهم الفردية.



وأضاف "أنطونيو" في تدوينة له، اليوم الأحد، عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك"، أن الآذان في المساجد تٌرفع آيام الجُمَع والأعياد، في هذه الفترة، إشعار للمصلين بأن الصلاة بدأت وحثهم ليتشاركوا الصلاة في منازلهم أو أينما كانوا، كذلك على الكنائس أن تدق الأجراس أيام الأحاد والأعياد إشعار للمصلين بأن الصلاة بدأت وحثهم ليتشاركوا الصلاة في منازلهم أو أينما كانوا.



وأكد مطران طنطا قائلًا: إننا مصلون إلى الله أن يحفظ بلدنا الحبيب مصر وكل بلاد العالم وجميع البشرية.

اجتمعت اللجنة المصغرة للمجمع المقدس لكنيسة الاسكندرية للروم الأرثوذكس، مكونة من خمسة مطارنة مصر (طنطا، مصر الجديدة، بورسعيد، الإسماعلية، ونفكراتوس غرب فرع رشيد) برئاسة غبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، اليوم الثلاثاء، لبحث ترتيبات الخدمات في الكنائس خلال إسبوع الآلام العظيم وعيد القيامة المجديد.وقرر المجمع المقدس بالتبرع بملغ 200 ألف جنيهًا مصريًا لصالح صندوق "تحيا مصر"، المخصص لجمع التبرعات من أجل مكافحة الفيروس التاجي Covid-19، برعاية المرضى وشراء المعدات الطبية والتمريضية. على أن يودع هذا المبلغ غدًا في حساب الصندوق.وأشار المجمع إلى أن هذه التقدمة وإن كانت صغيرة إنما هي تجسيد لشعورنا بمسؤليتنا ودورنا لمساندة ومشاركة الدولة المصرية في الأوقات الصعبة.