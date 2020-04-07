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نرمين ماهر تهنئ يحيى الفخراني بعيد ميلاده

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:58 م
نرمين ماهر
نرمين ماهر
نادين نجدي
هنأت الفنانة نرمين ماهر، الفنان يحيى الفخراني، بسبب عيد ميلاده اليوم، وعبرت في الرسالة عن مدى حبها له.


وفي تصريح خاص للفجر الفني قالت: "كل سنة وأنت طيب، كل سنة وأنت بألف خير وصحة وسعادة، وكل سنة وأنت بتقدملنا فن راقي ومميز، كل عام وأنت بخير".


تمنت له نرمين السعادة في حياته وعمله، وكل شئ جميل في الحياة.



يذكر أن الفنان يحيى الفخراني، قدم الكثير من الأعمال الفنية المتنوعة من الدراما والسينما والمسرح، وأتقن أدواره بإحترافيه شديدة، وترك علامة في قلوب الجماهير وعقولهم، ومن أبرز هذه الأعمال "عمارة يعقوبيان"،"الحقيقة اسمها سالم"،"حكاية نص مليون دولار" "بالحجم العائلي"،"ونوس"،"يتربى في عزو"،"الليل وآخره"، "ليلة من الف ليلة وليلة"،"راقصة قطاع عام"، "شيخ العرب همام"، و"الخواجة عبدالقادر"، و"ونوس"، و"شرف فتح الباب" و"عباس الأبيض في اليوم الاسود"، "جحا المصري" و"نصف ربيع الاخر" و"صيام صيام"، "الملك لير" و"مبروك وبلبل"، "ليالي الحلمية".

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