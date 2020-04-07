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قرار مفاجئ من إدارة الزمالك بشأن ضم نجم بيراميدز في الصيف

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:40 م
الزمالك
الزمالك
حسام مجدي


اتخذ نادي الزمالك قرار مفاجئ بشأن التعاقد مع واحد من نجوم نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقرر نادي الزمالك الانسحاب من سباق التعاقد مع رجب بكار الظهير الأيمن لنادي بيراميدز والتراجع عن فكرة ضمه في الصيف.

وجاء سبب تراجع نادي الزمالك عن فكرة التعاقد مع رجب بكار في الصيف القادم بسبب معرفة النادي أن اللاعب قام بالتوقيع للنادي الأهلي في الفترة الماضية.

وسيبدأ نادي الزمالك في البحث عن لاعب أخر لتدعيم مركز الظهير الأيمن في الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة في ظل وجود حازم إمام والناشئ أحمد عيد فقط في هذا المركز.


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