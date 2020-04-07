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خسائر فادحة في انتظار الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:46 م
الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي


أكد ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن البريميرليج مهدد بخسارة قرابة المليار جنيه إسترليني في حالة عدك استكمال مباريات الدوري بسبب تفشي وباء كورونا.

وتأتي تحذيرات ماسترز في وقت تعاني فيه بريطانيا بشكل عام والرياضة بشكل خاص وفي مقدمتها كرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" عن ماسترز قوله اليوم الثلاثاء "نواجه خسائر بمليار جنيه استرليني على الأقل إذا فشلنا في استكمال موسم 2019 /2020".

وأضاف "خسائر أخرى تنتظرنا إذا ما زادت خطورة الجائحة في المستقبل".



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