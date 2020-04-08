أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-4-2020.. وتوقعات جديد لسعر المعدن الأصفر
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
811 إلى 818
|
عيار 22
|
744 إلى 750
|
عيار 21
|
710 إلى 716
|
عيار 18
|
609 إلى 614
|
عيار 14
|
473 إلى 477
|
عيار 12
|
406 إلى 409
|
الاونصة
|
25.235 إلى 25.449
|
الجنيه الذهب
|
5,680 إلى 5,728
|
الكيلو
|
811.429 إلى 818.286
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
817.25 جنيه
|
53.09 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
749 جنيه
|
48.66 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
715 جنيه
|
46.45 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
612.75 جنيه
|
39.82 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
476.75 جنيه
|
30.97 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
408.5 جنيه
|
26.54 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
306.5 جنيه
|
19.91 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
25,439 جنيه
|
1,651 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,720 جنيه
|
371.62 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
817,250 جنيه
|
53,087 $
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