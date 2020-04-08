أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-4-2020.. وتوقعات جديد لسعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب في مصر





بالرغم من استقرار أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، إلى أن التوقعات تشير لتراجع سعر المعدن الأصفر خلال التعاملات مع تراجع الطلب على الملاذات الأمنة بسبب عودة التفاؤل حول انحصار فيروس كورونا بعد انخفاض الحالات المصابة ، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:













شعبة الذهب:





كشف وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب، عن إن المجوهرات ليس سلعة ضرورية لكي يقوم المواطن بشرائها في ظل انتشار فيروس كورونا، ولذلك قامت الشعبة طواعية، بإغلاق المحلات دون أن يطلب أحد منها ذلك.





وأوضح رئيس الشعبة، أن شراء الذهب خلال الفترة الحالية ليس ضرورة للمستهلك، ولذلك ليس هناك ضرورة لزيادة الزحام من خلال الموظفين في محلات الذهب خاصة مع تراجع المبيعات بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة مع ارتفاع أسعار الذهب.













أسعار الذهب في الصاغة





جرام الذهب عيار 24 سعر 817.25 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 715 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر 612.75 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 5,720 جنيهًا









أسعار الذهب اليوم





سجل الذهب عيار 18 سعر 612.75 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 715 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 817.25 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,720 جنيه.









أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 811 إلى 818 عيار 22 744 إلى 750 عيار 21 710 إلى 716 عيار 18 609 إلى 614 عيار 14 473 إلى 477 عيار 12 406 إلى 409 الاونصة 25.235 إلى 25.449 الجنيه الذهب 5,680 إلى 5,728 الكيلو 811.429 إلى 818.286 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 817.25 جنيه 53.09 $ سعر الذهب عيار 22 749 جنيه 48.66 $ اسعار الذهب عيار 21 715 جنيه 46.45 $ اسعار الذهب عيار 18 612.75 جنيه 39.82 $ سعر الذهب عيار 14 476.75 جنيه 30.97 $ سعر الذهب عيار 12 408.5 جنيه 26.54 $ سعر الذهب عيار 9 306.5 جنيه 19.91 $ اسعار أوقية الذهب 25,439 جنيه 1,651 $ اسعار جنيه الذهب 5,720 جنيه 371.62 $ اسعار كيلو الذهب 817,250 جنيه 53,087 $







أسعار الذهب عالميًا:





تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنحو 0.6بالمائة أو ما يعادل 10.20 دولار ليصل إلى مستوى 1683.70 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى 1742.60 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وهبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بأكثر من 0.7 بالمائة ليهبط إلى 1648.10 دولار للأوقية.







