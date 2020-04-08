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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-4-2020.. وتوقعات جديد لسعر المعدن الأصفر

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
أسعار الذهب في مصر

بالرغم من استقرار أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، إلى أن التوقعات تشير لتراجع سعر المعدن الأصفر خلال التعاملات مع تراجع الطلب على الملاذات الأمنة بسبب عودة التفاؤل حول انحصار فيروس كورونا بعد انخفاض الحالات المصابة، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:



شعبة الذهب:

كشف وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب، عن إن المجوهرات ليس سلعة ضرورية لكي يقوم المواطن بشرائها في ظل انتشار فيروس كورونا، ولذلك قامت الشعبة طواعية، بإغلاق المحلات دون أن يطلب أحد منها ذلك.

وأوضح رئيس الشعبة، أن شراء الذهب خلال الفترة الحالية ليس ضرورة للمستهلك، ولذلك ليس هناك ضرورة لزيادة الزحام من خلال الموظفين في محلات الذهب خاصة مع تراجع المبيعات بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة مع ارتفاع أسعار الذهب.



أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر 817.25 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 715  جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر 612.75 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,720 جنيهًا


أسعار الذهب اليوم 

سجل الذهب عيار 18 سعر 612.75 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 715 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر  817.25 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,720  جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

811 إلى 818

عيار 22 

744 إلى 750

عيار 21

710 إلى 716

عيار 18

609 إلى 614

عيار 14

473 إلى 477

عيار 12

406 إلى 409

الاونصة

25.235 إلى 25.449

الجنيه الذهب

5,680 إلى 5,728

الكيلو

811.429 إلى 818.286

 

 

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 817.25 جنيه      

 53.09 $

سعر الذهب عيار 22

 749 جنيه

 48.66 $

اسعار الذهب عيار 21

715 جنيه           

46.45 $

اسعار الذهب عيار 18

612.75 جنيه

39.82 $

سعر الذهب عيار 14

476.75  جنيه

30.97 $

سعر الذهب عيار 12

 408.5 جنيه

26.54 $

سعر الذهب عيار 9

306.5 جنيه

19.91 $

اسعار أوقية الذهب

25,439 جنيه

1,651 $

اسعار جنيه الذهب

5,720 جنيه

371.62 $

اسعار كيلو الذهب

817,250 جنيه

53,087 $


أسعار الذهب عالميًا:

تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنحو 0.6بالمائة أو ما يعادل 10.20 دولار ليصل إلى مستوى 1683.70 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى 1742.60 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وهبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بأكثر من 0.7 بالمائة ليهبط إلى 1648.10 دولار للأوقية.


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