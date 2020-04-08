Advertisements

"السياحة": إجراءات مشددة مع المنشآت للحفاظ على العمالة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 01:17 ص
وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
كـسـاب أحـمـد
قالت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، إن أزمة فيروس كورونا لم تحدث من قبل في العالم أجمع، لافتة إلى أن الوزارة اهتمت في بداية الأزمة بالحرص على سلامة العاملين، وكانت تراعي دائمًا اجراء الحجر والإجراءات الاحترازية لحماية العاملين. 

وتابعت "شلبي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن بعض المنشآت السياحية قد تقوم بإجراءات سلبية تجاه العاملين بعد توقف السياحة، لافتة إلى أن الوزارة تشدد على استقرار العمالة في المنشآت السياحية، وعدم تأثر رواتبهم بصورة سلبية بأزمة كورونا. 

وأشارت نائب وزير السياحة والآثار، إلى أن هناك تعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير السياحة باتخاذ إجراءات مشددة مع المنشآت السياحية للحفاظ على العمالة.

خروج 17 حالة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 17 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 276 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 427 حالة، من ضمنهم الـ 276 متعافيًا.

تسجيل 128 حالة جديدة
وأضاف أن الوزارة سجلت 128 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها سابقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي أرقام الوضع الوبائي في مصر
وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر حتى يوم، الثلاثاء، هو 1450 حالة من ضمنهم 276 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و94 حالة وفاة.

وأكد مستشار وزيرة الصحة، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

والاثار مستشفيات العزل كوفيد خطه الدولة المصابين بفيروس كورونا العائدون من الخارج الحفاظ على العمالة الاجمالي الاجراءات الإحترازية ازمه كورونا

أخبار تهمك

5 قرارات نارية من وزير التعليم لردع أصحاب المصالح والمحرضين

منذ 13 دقيقة

عاجل.. أنباء قوية عن توقيع حسام عاشور للزمالك "موسمين"

منذ حوالي 7 ساعات

"10 أدوية".. ترامب يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل - كهربا يوجه رسالة إلى الجماهير

منذ حوالي 8 ساعات

الفيفا ينصف الأهلي على أحمد فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

مدير معهد الحشرات يكشف حقيقة انتقال "كورونا" عن طريق الحشرات

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

بسبب حبه للزمالك.. الأهلي ينسحب من صفقة نارية

منذ حوالي 9 ساعات

السيسي يوجه رسالة إلى القطاع الخاص بسبب كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يتراجع عن التعاقد مع نجم بيراميدز

منذ ساعة و 12 دقيقة

صدق أو لا تصدق.. نجم الأهلي يحدد 3 شروط للموافقة على الانتقال للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. أمن القاهرة يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

منذ حوالي 6 ساعات

باحثون من جامعة القاهرة يتوصلون إلى علاج من عقارين لصد كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة: تسجيل 128 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..وارتفاع الوفيات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرار مفاجئ من الأهلي تجاه صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

السياحة والآثار تكشف حقيقة تسريح العاملين بالقطاع بعد أزمة كورونا

"خوفا من كورونا".. تعقيم وتطهير فنادق شرم الشيخ والجونة

رئيس الوزراء: استمرار تخفيض العمالة داخل القطاعات لمواجهة كورونا

الغرف السياحية تطالب بوقف تحصيل إيجارات المحال خلال فترة الغلق

السياحة: إجراءات صارمة لتطهير المنشأت والفنادق لاحتواء كورونا

العناني من أمام الهرم الأكبر: لا مساس بحقوق العاملين في القطاع السياحي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:21 ص

5 قرارات نارية من وزير التعليم لردع أصحاب المصالح والمحرضين

مدير معهد الحشرات يكشف حقيقة انتقال "كورونا" عن طريق الحشرات

11:33 م

بالأسماء.. أمن القاهرة يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

08:56 م

الصحة: تسجيل 128 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..وارتفاع الوفيات

08:59 م

عاجل - كهربا يوجه رسالة إلى الجماهير

06:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر