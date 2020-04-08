برلمانية للرافضين دفن موتى "كورونا": "الميت مش هيعطس في وشكم"

علقت النائبة ثريا الشيخ، على رفض بعض المواطنين واعتراضهم على دفن الأشخاص الذين ماتوا جراء فيروس كورونا المستجد، "كوفيد19"، في "الترب" من مقابرهم، قائلة:" أنا مش عارفة هل الميت هيقوم يعطس أو يكح فى وشهم".





وأضافت النائبة البرلمانية خلال حوارها مع الإعلامى وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن إحدى المتوفيات تسمى الحاجة غالية توفيت عن عمر يناهز الـ83 عام بسبب كورونا، فشل حفيدها في دفنها بمقابر شبرا الخيمة وعندما توجه إلى محافظة الغربية مسقط رأس السيدة المتوفاة رفض أيضًا بعض المواطنين دفنها، وتابعت: "ولكن بعد تدخل الأمن دفنوا السيدة ".





وناشدت النائبة ثريا الشيخ، كافة المصريين أن يراعوا حرمة الميت، ويتعاملوا بإنسانية مع ضحايا فيروس كورونا، مشددة على أن وزارة الصحة تراعي كافة الإجراءات الوقائية فى التعامل مع مصابي ووفيات الفيروس القاتل ولا يوجد أي خطر من دفن موتى فيروس كورونا.





وطالبت النائبة البرلمانية، وسائل الإعلام كافة أن يكثفوا جهودهم في توعية المواطن المصري بعدم وجود ضرر من دفن موتى فيروس كورونا.