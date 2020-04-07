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الأهلي يتحرك رسميًا نحو التجديد لفايلر

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:54 م
فايلر
فايلر
محمد جمال

يسعي النادي الأهلي لإلى تجديد تعاقده مع المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، السويسري رينيه فايلر لمواسم أخري. 

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مجلس ادارة الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، كلف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي ببدء المفاوضات مع ساشا وكيل أعمل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق من أجل تجديد عقده مع المارد الأحمر. 

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه نمبر وان على قناة النهار: "يأتي ذلك في ظل ترحيب المدرب السويسري الاستمرار مع الفريق خلال الموسم الجديد، بعد ان قررت لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح بقاء المدير الفني في ظل النتائج الجيدة التي يقدمها الفريق تحت قيادته"

وأوضح: "عقد فايلر مع الاهلي موسمين بس السنة التانية لن يتم تفعيلها في حالة خسارة الدوري أو دوري أبطل إفريقيا".

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