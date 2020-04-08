خبير إستراتيجي يكشف عن خطة القوات المسلحة لمواجهة فيروس كورونا

قال اللواء سمير فرج، الخبير الإستراتيجي، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الشعب المصري كان متميزًا، لافتًا إلى أن السيسي أكد أن إمكانيات القوات المسلحة سواء الطبية أو الغذائية أو غيرها، مسخرة بالكامل لكافة جهت الدولة لمكافحة فيروس كورونا.





وأضاف "فرج"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس وجه رسالة اطمئنان للشعب المصري، مؤكدًا أن القوات المسلحة تؤمن الشعب المصري، وتخاف عليه بشدة.





وأكد الخبير الإستراتيجي، أن الرئيس كلف القوات المسلحة بتدبير مليون حصة غذائية تكفي مليون فرد لمدة ثلاثة أشهر، معلقًا: "إحنا مش عارفين مصر رايحة على فين"، لافتا إلى أنه تم إعادة تأهيل 750 سيارة إطفاء طبقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، بالإضافية إلى 100 سيارة لإمداد المياه.



