عرض تركي لضم باهر المحمدي ونجم الزمالك





كشف كريم حافظ الظهير الأيسر لمنتخب مصر والمحترف فى الدوري التركي عن وجود عروض لضم أكثر من لاعب بالدوري المصري خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وقال كريم حافظ، إنه رشح الثنائي مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، وباهر المحمدي مدافع الإسماعيلي، للانضمام إلى نادي قاسم باشا.









وأكد كريم حافظ في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "قاسم باشا تواصل مع باهر ولكن الإسماعيلي رفض رحيله في يناير الماضي"





وتابع: "لم أتواصل مع الزمالك ولكنت علمت أن اللاعب والنادي رفضوا بسبب طموحات اللاعب الكبيرة"





وعن المفاوضات مع رمضان صبحي، أتم: "لم أعلم شيء عن تلك المفاوضات واعتقد انها غير صحيحة"



