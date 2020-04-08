حقيقة نقص المستلزمات الطبية من مستشفى ديرب نجم

أوضحت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية حقيقة الأنباء المتداولة بشأن خلو مستشفى ديرب نجم من المستلزمات الطبية.





وقالت المديرية في بيان رسمي: "تهيب مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، المجتمع المدني، الذي دأب علي تقديم كل الخير لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، تحري الدقة فيما ينشر علي الصفحات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وأن تستقي معلوماتها وبياناتها من صفحات الجهات الرسمية، حيث ما نشر على صفحات التواصل الاجتماعي عار تماما من الصحة بشأن عدم توافر المستلزمات الطبية بمستشفي ديرب نجم المركزي، حيث أن وزارة الصحة والسكان تقوم بجمع بيانات يومية عن أرصدة المستلزمات الطبية بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، ومستشفى ديرب نجم المركزي يوجد بمخازن المستلزمات الطبية الخاصة بها "١٠ آلاف ماسك جراحي، ٩٤٤٠٠ جوانتي لاتكس، ٩٦٠ لتر كلور، ٢٥ لتر كحول، بالإضافة إلى مستلزمات أخرى مثل الصابون السائل وغيرها".





وأضاف أن وزارة الصحة تدعم مديرية الشئون الصحية بالشرقية، شأنها كشأن باقي المديريات بالمستلزمات الطبية، ومستلزمات مكافحة العدوي، وأن إدارة المستشفي ستقوم بتصوير مخازن المستلزمات والأدوية، ونشر ذلك على صفحتها، وصفحة المديرية.





وتوضح مديرية الشئون الصحية بأن مستشفي ديرب نجم غير منوطة بحجز أية حالات مشتبهة أو مؤكدة خاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، وحفظ الله مصر وشعبها العظيم.



