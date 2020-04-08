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خالد النبوي يكشف سبب منع "دخان بلا نار" من العرض بمصر

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:13 ص
بوابة الفجر

كشف النجم خالد النبوي، عن سبب منع عرض فيلم دخان بلا نار، فى دور العرض المصرية، لافتًا إلى أن الرقابة اعتبرته فيلمًا أجنبيًا.

ولفت خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "dmc" إلى الأمن العام اللبناني كان مسئولا عن تأمين تصوير العاملين فى فيلم دخان بلا نار"، مؤكدا أن ا

وأكد أنه يعتز بشخصيته فى فيلم "دخان بلا نار"، لأنه تم تصويره فى لبنان، والسفير المصري في ذلك الوقت بذل جهدًا كبيرا لتذليل العقبات أثناء تصوير مشاهد الفيلم.


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