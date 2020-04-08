داعية يكشف عن أفضل دعاء لضحايا الكورونا

قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إن عملية غُسل المتوفى بفيروس كورونا تكون بالطريقة المعروفة، ولكن بشرط أن يتخذ المغسل كافة إجراءات الوقاية، حتى لا يصيبه ضرر.





وأشار "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أنه يجوز أن يصلى على المتوفى بكورونا فرادى، من باب دفع الضرر، وعدم انتشار الوباء، وكذلك يمكن أن يصلي على المتوفى بالمقابر.





وأوضح أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أن هناك دعاءً مفضلا لموتى بسبب الكورونا والأوبئة يجب الدعاء به لهم، وهو: "اللهم اجعل آلامهم في الدنيا آخر الآلام"، موجها رسالة لمن توفى له أحد بفيروس الكورونا"، قائلا: "اعلموا أنكم تسلمون ميتكم لمن هو أرحم به منكم".