داعية يكشف عن بديل لـ"موائد الرحمن" في شهر رمضان

أيد الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، قرار وزارة الأوقاف بمنع موائد الرحمن خلال شهر رمضان هذا العام كإجراء احتراز لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أنه قرار سليم.





وأشار "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أنه يجب الالتزام بتنفيذ هذا القرار حفاظًا على الأرواح، ويمكن توزع وجبات جاهزة على الناس في الطرق بدلا من التجمعات.





وأضاف أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر: "اللقمة اللي هناكلها وممكن بسببها نروح الترب مش عايزنها".



