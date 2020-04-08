تعرف على القنوات الناقلة لمسلسل نيللي كريم بـ"١٠٠ وش"













تواصل النجمة نيللي كريم، تصوير مشاهدها في مسلسل "١٠٠ وش" المقرر عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠ والذي يستمر تصويره حتى نهاية رمضان.وبدأت القنوات التلفزيونية بشراء مسلسل "١٠٠ وش" لعرضه في رمضان، ومن ضمنهم قناة أبو ظبي الإماراتية وأيضا شاشة الحياة وغيرها من القنوات المصرية، حيث أن نيللي كريم، من الفنانات اللاتي تحقق مسلسلاتهن مسلسلاتها تحقق نسبة مشاهدة عالية.يشار إلي أن الفنانة نيللي كريم، كانت تعرضت لإصابة في رجلها أثناء تصوير إحدى المشاهد الأكشن لذلك توقف التصوير لبعض الأيام بناءاً على طلب الدكتور الخاص بها.يذكر أن نيللي كريم، كانت غابت العام الماضي عن المشاركة في دراما رمضان، بسبب عدم عرض عليها العمل المناسب لتقدمة لجمهورها.