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تشكيلة برشلونة المتوقعة خلال الموسم المقبل

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:35 ص
برشلونة
برشلونة
عبد القادر عرابي

يخطط نادي برشلونة الإسباني لإحداث ثورة شاملة في فريق كرة القدم خلال الموسم المقبل.


وكشف الموسم الجاري عن عدة نواقص شديدة في الفريق الكتالوني، ظهرت خلال عدة مباريات، أبرزها لقاء ريال مدريد في الدوري الإسباني، ولقاء أتليتيكو مدريد في كأس السوبر الإسبانية، وعدة مباريات أخرى في بطولتي الليجا ودوري أبطال أوروبا.

وعلى الرغم من تصدره لجدول تريتب الدوري الإسباني قبل توقيفه بعد كارثة وباء كورونا، فضلاً عن تحقيقه نتيجة إيجابية في لقاء ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ضد نابولي، إلا أن المباريات أفرزت عدة مشاكل عديدة للفريق الكتالوني.



وتواردت الأنباء في الفترة الماضية حول دخول الفريق في عدة مفاوضات مع العديد من النجوم، في الوقت الذي رشحت التقارير نجوم من العيار الثقيل لمغادرة النادي.



ويأتي أبرز المرشحين لتدعيم النادي الكتالوني، الثنائي الهجومي، لاوتارو مارتينيز نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، فضلاً عن البرازيلي نيمار، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، وويليان لاعب تشيلسي.


كما دخل عدة لاعبين قائمة الترشحيات لتدعيم وسط الملعب، يأتي في مقدمتهم الثنائي، فابيان رويز لاعب نابولي، ورودريجو بينتانكور نجم يوفنتوس.


بينما تظل الجبهة اليسرى مرشحة للتدعيم، ويأتي على قائمة المرشحين، دافيد ألابا ظهير بايرن ميونخ، وأليكس تيليس لاعب بورتو البرتغالي.



على النقيض، تضم قائمة المرشحين للرحيل العديد من الأسماء الثقيلة، رغبةً من إدارة البارسيا لتوفير الأموال اللازمة لتلك الصفقات.


ويأتي على رأس القائمة المرشحة، الثلاثي الفرنسي عثمان ديمبلي وأنطوان جريزمان وصامويل أومتيتي، بالإضافة لثنائي الوسط إيفان راكيتيتش وأرتور فيدال.




وفي ضوء ذلك، قد تكون تشكيلة برشلونة الأساسية للموسم المقبل على النحو التالي.

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو – كليمون لونجليه – جيرارد بيكيه – جوردي ألبا.

خط الوسط: فرانكي دي يونج – سيرجيو بوسكيتس – فابيان رويز.


خط الهجوم: نيمار دا سيلفا – لاوتارو مارتينيز – ليونيل ميسي.



كرسي الإحتياط: نيتو – جان كلير توديبو – أرثر ميلو – ريكي بويج – لويس سواريز – نيلسون سيميدو – جوردي ألبا – فرانشسيكو ترينكاو.

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