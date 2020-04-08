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ميدو يطالب بتخصيص أموال أكبر لقطاع الصحة والتعليم علي حساب رواتب اللاعبين والفنانين

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:38 ص
علي ماهر حلمي


طالب اللاعب الدولي المصري ونادي الزمالك وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي و أياكس الهولندي السابق عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر بتخفيض عقود ورواتب لاعبي ومدربي الدوري المصري المصري الممتاز و الفنانين في مقابل تخصيص أموال أكبر لقطاعي الصحة والتعليم في ميزانية الدولة.

وقال ميدو عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر:" لا يصح أن يكون دخل لاعب أو مدرب في الدوري المصري المتواضع جدا فنيا مئات أضعاف العاملين في القطاعين الصحي والتعليمي تحديدا  لاعب الكرة والمدرب لا بد أن يتم تقديره بشكل جيد لأنه صاحب موهبة ومهنة صعبة جدا ولكن الفوارق يجب ألا تكون بعيدة لهذه الدرجة الكبيرة للغاية هكذا الفنانين".

وأضاف ميدو:"اطالب وزير الرياضة أشرف صبحي ورئيس اتحاد الكرة عمرو الجنايني بالتصدي لهذه الظاهرة وعدم اعتماد عقد أي لاعب أو مدرب إلا بسقف معين يزيد كل 3 أعوام بنسبة 15% الأندية المصرية بلا استثناء تخسر ملايين الجنيهات ولا يوجد عائد مالي، الدوري بلا جمهور ومستواه ضعيف، يفرز 2 أو 3 لاعبين مميزين كل موسم فترة التوقف الحالية أثرت أيضا على أصحاب الصالات الرياضية، مع شراء العديد من الناس الأدوات الرياضية للتدريب في المنزل".

يذكر أن فيروس كورونا الجديد تسبب في وقف جميع الأنشطة الرياضية حول العالم لأجل غير مسمى بعد انتشاره بشكل كبير خلال الشهر الماضي.

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