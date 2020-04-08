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بـ"49 فرش حشيش".. سقوط "عصابة الكيف" في حظر التجوال بالجيزة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:40 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
بـ" 49 فرش حشيش".. أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، 4 من أخطر "تجار الكيف"، بمنطقة إمبابة شمال الجيزة، بحوزتهم هذه الكمية التي بلغ وزنها 6 كيلوجرام من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على متعاطين من سكان المنطقة، في أوقات حظر التجوال، الذي تفرضه الدولة للحد من انتشار عدوى فيروس الكورونا، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة كان قد تلقى إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة ومعاونه الرائد محمد بهاء، عن قيام تشكيل عصابي بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

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تحريات اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة توصلت إلى صحة المعلومات الواردة، وبدوره وجه بسرعة ضبط عناصر التشكيل العصابي.

أُعدت مأمورية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش، والمقدم محمد ربيع رئيس مباحث القسم، ومعاونه الرائد محمد بهاء، وذلك تنسيقا مع قطاع الأمن العام، وتمكنت القوات من القبض على 4 عناصر إجرامية (3 لهم معلومات جنائية ) بداخل سيارة أجرة ( تاكسي ) متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وعُثر بحوزتهم على 49 فرش لمخدر الحشيش بلغ أوزانهم 6 كيلو جرام.

واقتادتهم القوات من إلى ديوان القسم، وبمواجهتهم أقروا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة بما توصلت إليه التحريات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

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