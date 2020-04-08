شاهد.. كيف عبر نجوم الفن عن حبهم الشديد ليحيي الفخراني في عيد ميلاده الـ 75 (فيديو)

"الفجر الفني"

- إلهام شاهين

- رانيا فريد شوقي



- فردوس عبد الحميد



- لبلبة



- كريم عبد العزيز



- لقاء الخميسي



- محمد ممدوح



حنان مطاوع



- أنوشكا



- أمل رزق



- لوسي



- خالد سرحان



أمير رامز



- نانسي صلاح



- أحمد عزمي



- حسني صالح







استطاع أن يتألق ويلمع في مجال التمثيل، فهو ممثل شامل كما يقولون، قدم خلال رحلته الفنية شخصيات كثيرة جدا، مابين السينما والمسرح والدراما التليفزيونية، وتحل اليوم ذكري ميلاده، فهو من مواليد شهر أبريل، أنه الفنان العبقري يحيي الفخراني.ويرصدرسالة الفنانين ليحيي الفخراني بمناسبة عيد ميلاده:كشفت الفنانة إلهام شاهين ل"الفجر الفني"، عن مدي حبها الشديد ليحيي الفخراني، حيث قالت "يحيي الفخراني بالنسبة لي أجمل زميل، وأعز صديق، وفنان كبير، وأستاذ عظيم، فيه كل المواصفات الجميلة، وأنا بحبه من كل قلبى، وبحب اللقاء مابينا في مسلسل "نصف ربيع الآخر".وأضافت إلهام شاهين أن من أقرب الأعمال إلى قلبها هى عملها مع يحيي الفخراني في "نصف ربيع الآخر"، معللة ذلك، لأنه ترك أثر كبير في الناس، وفي وقتها كانت الناس متعطشة للرومانسية".واختتمت حديثها قائلة" عملت مع يحيي الفخراني أيضاً في السينما في "نص مليون دولار"، وأنا أحب كل الأعمال التى جمعتني به، كل سنة وانت طيب يا يحيي وفي صحة وسلامة وقريب من الناس اللي بتحبك، وربنا يخليك لينا وتفضل تمتعنا بفنك".بينما قالت رانيا :"كل سنة وحضرتك طيب يا دكتور يحيى، وعقبال مليون سنة يارب، في صحة وسعادة وتألق ونجاح، ودائماً متميز بأعمالك الرائعة، التي يستمتع بها كل كل جماهيرك وزملائك أيضاً، أنا من المحظوظين لأني إشتركت مع حضرتك في أكثر من عمل، ما بين تليفزيون ومسرح وأعتبرهم علامة الجودة في مشواري الفني".وأضافت قائلة:" ومحظوظة أنني صديقة شخصية لحضرتك وللأسرة، أنا بشكر حضرتك على كل شئ قدمته لي، إختيارك لي في الأعمال، توجيهاتك ونصايحك، ربنا يخليك لنا ولا يرحمنا منك، ومن فنك العظيم".ووجهت الفنانة فردوس عبد الحميد رسالة من خلال "الفجر الفني" إلى الفنان يحيي الفخراني بمناسبة عيد ميلاده، حيث قالت"كل سنة وأنت طيب وبخير دايما يايحيي، أنا عملت مع الفخراني في كثير من الأعمال الفنية منها "بابا عبده، صيام صيام، ليالي الحلمية"، وهو شخص راقى ومحترم جدا".واستكملت حديثها قائلة"هو فنان من الطراز الأول في احترامه لفنه، فهو يقدم فن راقي ومحترم، ولو استعرضنا حياة يحيي هنلاقيها كلها من أجل الفن، هو صديق قديم بالنسبة لي، ومن أهم مميزاته أنه شخص رقيق في مشاعره ودمه خفيف، ومجتهد في عمله".واختتمت قائلة"وهذا هو النموذج لكل شاب، بأن يهتم بشغله ولا يهتم بشئون الآخرين، فيحيي الفخراني كان تركيزه واهتمامه بشغله، عمره مااتكلم على حد ولا انشغل بحد، وده سبب نجاحه، ولازم كل الشباب تاخده قدوة وتتعلم منه".وأشارت الفنانة لبلبة عن حبها الشديد ليحيي الفخراني حيث قالت " الدكتور يحيى، الفنان العظيم، الأستاذ في الأداء التمثيلي، الإنسان اللطيف البسيط، اللي يخش القلب بدون إستأذان، يحيى الفخراني أنا بحبك أوي أنا "نوينا" أنا بحبك أوي وللأسف للأسف إن كان في ٣ فرص، كان المفروض إني أشتغل معاك فيها، نعمل أعمال مع بعض، بس للأسف ربنا مأرادش ومكنش في نصيب، لكن أنا بحبك أووي، ومعجبة بيك أوي وأنا من جمهورك، ومن ملاين الناس اللي بتحبك، ربنا يطول عمرك وديماً تدينا الفن المحترم الجميل، سواء كان على المسرح أو الدراما أو السينما".واستكملت حديثها قائلة:" أحب جميع أعماله، وعملنا سوياً في فيلم "إنهم يسرقون الأرانب" ، وفخوره بالفيلم ده، لأني كنتي معاه".فيما هنيء الفنان كريم عبد العزيز الفنان يحيى الفخراني، قائلا "كل سنة وأنت طيب يادكتور يحيى، سنة جديدة سعيدة عليك، وأتمنى أن تحمل هذه السنة الجديدة لك معها كل الصحة والنجاح والتألق أنت والأسرة الجميلة إن شاء الله".وقالت الفنانة لقاء الخميسي للفنان يحيي الفخراني" أستاذي العزيز القدير المحترم الحساس المثقف الدافيء التلقائي المبهر الصادق يحيي الفخراني، كل سنة وحضرتك طيب ودايما متألق وناجح وبصحة وسعادة، وسلامة، إحنا بنتفرج عليك وإحنا مبسوطين جدا بفنك الراقي الجميل، ومشاعرك الصادقة وأدائك البديع، الحقيقي مجتش الفرصة إني اشتغل مع حضرتك، ولكن أتمني ولو اشتغل معاك بدور ولو صغير، لأنك أيقونة وإضافة لأي ممثل في مشواره الفني".وكشف الفنان محمد ممدوح عن مدي حبه للفنان يحيي الفخراني، حيث قال "يادكتور يحيي يانجم ياعالمى، ياكبير يااستاذنا كلنا، كل سنة وحضرتك طيب وبصحة وسلامة، ويارب دايما عطاء بفنك".واستكمل حديثه قائلاً"بحبك وبحب كل أعمالك ومش هينفع أقول عمل معين، لأن كل أعمالك تشرف البلد كله، وتشرف المجال الفني كله، ربنا يخليك لينا ويارب دايما عطاء، وأنت بالنسبة لي مثلي الأعلى، كل سنة وحضرتك طيب".فيما أعربت الفنانة حنان مطاوع بمشاركتها مع الفنان يحيي الفخراني، في مسلسل "ونوس"، و"دهشة"، وقالت "الفنان يحيي الفخراني له خصوصية وروح تطغي على العمل اللي بيعمله، كل عمل له حتة طاغية في قلبى، وهيفضل شغلنا مع بعض فى "ونوس" ،"دهشة"، من أقرب أعماله إلى قلبي".وأضافت حنان مطاوع: أنها تعلمت من يحيي الفخراني الالتزام والإخلاص في العمل، معبرة عن ذلك قائلة"دايما تحس إنك مقصر قصاده في الشغل من التزامه ومذاكرته وإخلاصه في العمل".وتذكرت الفنانة أنوشكا مواقف الفنان يحيي الفخراني معاها، وقال " دكتور يحيي الفخراني مش مجرد شخص تحب أن تأخذ رأيه في الأشياء التى تخصها، أو فنان تحب أن تشاهده في الأعمال الفنية، ولكن هو شخص معطاء جدا وقريب إلى قلبها بشكل كبير.وتابعت "لما كنت من ٣ سنين باخد جائزة أفضل ممثلة من المركز الكاثوليكي، وكان وقتها دكتور يحيي، وهالة صدقي بياخدوا جائزة أفضل تمثيل عن مسلسل "ونوس"، أنا اعتبرت أن الجائزة مهمة جداً بالنسبة لي بغض النظر أنها من جهة موثوقة مثل المركز الكاثوليكي، ولكنها كانت مهمة بالنسبة لي، لأنني وقفت جنب إلى جنب من الدكتور يحيي الفخراني، ونحن نستلم الجوائز".و استكملت "حسيت وقتها أن ربنا بيديني رسالة إني اختار أعمالي بعد كده، وإني مينفعش اغلط في الإختيار، وده كان له تأثير إيجابي على حياتي الفنية، هذا الموقف ترك بصمة كبيرة في حياتي بدون مبالغة أو مصالحة، يكفيني شرف أن أقف بجوار يحيي الفخراني عند تسليم الجوائز".وقالت الفنانة أمل رزق "يحيي الفخراني من القامات القوية في الفن وهو شخص معطاء دائماً، وأنا عملت معه في بداية مشواري الفني خلال مشاركتي معه في مسلسل "للعدالة وجوه كثيرة"، وكان دائماً يتعامل معنا بود وحب، فهو قائد ومعلم وأب حنون".بينما وجهت الفنانة لوسي رسالة خاصة ليحيي الفخراني، قائلة"كل سنة وهو طيب وربنا يديله الصحة ويمتعنا كمان وكمان بفنه الجميل الراقي، ويبعد عنه أي مرض، أقرب الأعمال التي قدمها يحيي الفخراني، إلى قلبها فيلم "الكيف"، ومسلسل"ليالي الحلمية"، معللة ذلك بأنه عمل في هذه الأعمال دور عظيم وأنها أعجبت بهما كثيراً".وأوضح الفنان خالد سرحان عن مدي جمال الفنان يحيي الفخراني، حيث قال "اشتغلت معاه وهو من الممثلين الممتعين والمحترمين جداً وأنا اعشق تمثيله وبساطته في الأداء ورجل متواضع وأول من عزاني في والدي لأني كنت أمثل معه وتوفى والدي ، من أقرب أعمال يحيي الفخراني إلى قلبه مسلسل "سكة الهلالي"، كما ختم حديثه بأنه يتمني له عام مليء بالصحة والسعادة.وأبدي الفنان الشاب رامز أمير عن حبه للفنان يحيى الفخراني، حيث قال " دكتور يحيي بالنسبالي مش بس نجم عبقري في التمثيل، كلنا ومفيش ممثل في الوطن العربي مبيحلمش انه يقف قدامه، أولاً بقوله كل سنة وحضرتك طيب، وبشكرك على كل حاجة إتعلمتها من حضرتك..وتجربة الشغل مع حضرتك زمان كانت أمتع مرة مثلت فيها، وحضرتك بالنسبالي أول نجم اداني فرصة، وعمري ما هنسى الحاجات اللي اتعلمتها من حضرتك في "شرف فتح الباب" ، وكانت أول مرة أقف فيها قدام الكاميرا، وكنت عامل إبن حضرتك، وكانت متعة متتوصفش"، اتعلمت من حضرتك حاجات في التمثيل، وحاجات على المستوى الإنساني، كل سنة وحضرتك طيب وربنا يخليك لينا، وديماً بتعملنا أعمال بنتعلم منها طول الوقت".وعبرت الفنانة الشابة نانسي صلاح عن حبها الشديد للفنان يحيي الفخراني، قائلة "كل سنة وحضرتك طيب يا دكتور، وربنا يديك الصحة، وطولت العمر يارب، أحب جميع أعماله مثل فيلم "الكيف"، "خرج ولَم يعد" ، "ونوس"، "سكة الهلالي" ، "سليم باشا البدرى"، "ليالي الحلمية"، وأحب سماع قصص الأنبياء بصوته قبل الإفطار".وحرص الفنان أحمد عزمى على تهنئة الفنان يحيي الفخراني في عيد ميلاده، حيث قال" كل سنة وحضرتك طيب يادكتور وعقبال مليون سنة في صحة وسعادة وفرح وإبداع، وربنا يسعدك ويفرح قلبك أنت وأسرتك الجميلة زي ما بتفرح كل الناس اللي حواليك".واختتم المخرج حسني صالح برسالة إلى الفنان يحيي الفخراني، قائلا فيها: دكتور يحيي كل سنة وأنت غالى فى قلوب حبايبك وعشاقك.. أنت نجم مبدع نادر الوجود.. وإحنا من غيرك ولا حاجة"، مضيفاً أن من أقرب أعمال يحيي الفخراني إلى قلبه مسلسل"ليالي الحلمية".