وزيرة المالية يعلن موعد صرف المرتبات هذا الشهر

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مرتبات شهر أبريل ستصرف في وقت مبكر على فترات متعاقبة، والهدف من هذا الأمر منع التزاحم والتكدس أمام ماكينات الصرف.





وتابع "معيط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن صرف الرواتب سيبدأ يوم 19 أبريل، معقبًا:" في ناس هتقبض يوم 19، وناس تانية يوم 20 وهكذا، حبينا نبدر شوية في صرف المرتبات".





وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه ليس مع تعطيل عمل الحياة المصرية وإيقاف العمل تماما، لافتًا إلى أن ذلك خطير فهناك الملايين من المواطنين عاملين.





ولفت الرئيس السيسي إلى أن حرص الدولة على إيقاف الدراسة وحماية ابنائنا من أجل سلامتهم، قائلا: "ما تقلقوش مستعدين لأي إجراءات ولا نهدد أبناءنا أبدا".







