Advertisements

وزير المالية: "فلوس العمالة غير المنتظمة جاهزة على الصرف"

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 04:48 ص
محمد معيط
محمد معيط
مروة عبدالعزيز
كشف محمد معيط وزير المالية، عن تفاصيل جديدة عن قرار رئيس الجمهورية بصرف 500 جنيه للعاملة الغير منتظمة بسبب أزمة كورونا.
وأضاف "معيط"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، الثلاثاء، أنه تواصل مع الدكتور محمد سعفان وزير المالية، لوضع الضوابط المناسبة للصرف، والأموال جاهزة، وبالنسبة لوزارة الطيران: "إحنا جاهزين لتنفيذ قرار الرئيس في هذا الشأن".

خروج 17 حالة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 17 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 276 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 427 حالة، من ضمنهم الـ 276 متعافيًا.

تسجيل 128 حالة جديدة
وأضاف أن الوزارة سجلت 128 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها سابقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي أرقام الوضع الوبائي في مصر
وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر حتى يوم، الثلاثاء، هو 1450 حالة من ضمنهم 276 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و94 حالة وفاة.

وأكد مستشار وزيرة الصحة، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشفيات العزل كوفيد عمالة غير المنتظمة بوابة الفجر بسبب كورونا المصابين بفيروس كورونا الفيروس كورونا العائدون من الخارج الاجمالي ازمه كورونا ألفجر

أخبار تهمك

تفاصيل قرض المليون جنيه لأصحاب المشروعات الصغيرة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

منذ يوم

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

وزرارة البترول تستعد لإعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

باحثون من جامعة القاهرة يتوصلون إلى علاج من عقارين لصد كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

السيسي يوجه رسالة إلى القطاع الخاص بسبب كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

5 قرارات نارية من وزير التعليم لردع أصحاب المصالح والمحرضين

منذ حوالي 3 ساعات

الفيفا ينصف الأهلي على أحمد فتحي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قرار مفاجئ من الأهلي تجاه صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

الصحة: تسجيل 128 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..وارتفاع الوفيات

منذ حوالي 9 ساعات

بسبب حبه للزمالك.. الأهلي ينسحب من صفقة نارية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا في حالات الوفاة اليومية بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. أمن القاهرة يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - كهربا يوجه رسالة إلى الجماهير

منذ حوالي 11 ساعة

مدير معهد الحشرات يكشف حقيقة انتقال "كورونا" عن طريق الحشرات

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

مفاجأة بشأن المبلغ الموجه إلى "الصحة" خلال مارس لمواجهة كورونا

وزير المالية: العالم بعد "كورونا" بالتأكيد سيكون مختلف

وزير التعليم العالى: نجهز أماكن عزل بالمستشفيات الجامعية في المحافظات

بشرى سارة من وزير المالية بشأن الترقيات المؤجلة

"الوزراء" يكشف موعد انضمام المستشفيات الجامعية لخدمة مصابي كورونا

عاجل.."البنك الدولي" يتوقع كارثة اقتصادية بسبب فيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:22 ص

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا في حالات الوفاة اليومية بفيروس كورونا

5 قرارات نارية من وزير التعليم لردع أصحاب المصالح والمحرضين

02:21 ص

مدير معهد الحشرات يكشف حقيقة انتقال "كورونا" عن طريق الحشرات

11:33 م

بالأسماء.. أمن القاهرة يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

08:56 م

تفاصيل قرض المليون جنيه لأصحاب المشروعات الصغيرة (فيديو)

03:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر