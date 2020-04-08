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ليس صلاح.. كلوب يكشف عن أفضل صفقة أبرمها فى ليفربول

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 01:01 ص
كلوب وصلاح
كلوب وصلاح
علي ماهر حلمي


كشف المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي عن الصفقة الأفضل الذي ابرمها للفريق الإنجليزي منذ قدومه من بوروسيا دورتموند الألماني.

وقال كلوب في تصريحات صحفية:" لقد أبرمت العديد من الصفقات لفريق ليفربول منذ قدومي لكن أفضلها هو ترينت ألكسندر أرنولد لم نكن بحاجة إلى شرائه إلا أن مساعدي بيب ليندرز قال إنه لاعب قادر على اللعب في المركز رقم 6 وكجناح أيمن وكجناح أيسر وفي مركز الظهيرين، وبالفعل بات معنا ولكن كانت هناك مشكلة واحدة، بأنه لم يكن مناسبا بما يكفي في البداية".

وأضاف مدرب ليفربول:" لم يكن مناسبا في البداية لأنه كان طفلًا، نعم لم يكن مناسبًا ولكننا لاحظنا مباشرة مقوماته، وبدأنا العمل معه، وبدأ يخطو خطوات بنفسه بشكل لا يصدق، وكان من الرائع مشاهدة ذلك، وبعدها ارتكب الأخطاء ولكنه لم يستسلم وأصبح من ضمن الأفضل في العالم بمركز الظهير الأيمن الآن".

يذكر أن اللاعب الدولي الإنجليزي تريند ألكسندر أرنولد أصبح الظهير الأيمن الأساسي لنادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب إنجلترا الآن بعد تألقه اللافت مع الريدز خلال الموسمين السابقين.

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