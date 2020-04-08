عودة التقلبات.. الأرصاد تكشف حالة الجو اليوم الأربعاء

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، النشرة الجوية لـ حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 8 إبريل 2020، علي مدن ومحافظات مصر.





وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:









القاهرة الكبرى





يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.





الوجه البحري





يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.





السواحل الشمالية الغربية





يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.





السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء





يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.





جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر





يسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





شمال الصعيد





يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة.





جنوب الصعيد





يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة.





وكانت أكدت الأرصاد الجوية، أن طقس الأربعاء يميل الطقس للحرارة على جنوب الصعيد، ويشهد الطقس ليلا انخفاضا في درجات الحرارة ليسود طقس بارد نسبيا.





وكشفت الأرصاد الجوية عن رياح نشطة على شمال وجنوب الصعيد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.





وأوضحت الأرصاد الجوية أن هناك أمطار على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.





وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والبحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة الأربعاء، كالتالي:





القاهرة العظمي 23 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمي 20 درجة والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمي 18 درجة والصغرى 10 درجه، وسوهاج العظمي 28 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمي 29 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمي 33 درجة والصغرى 23 درجة، وسانت كاترين العظمي 23 درجة والصغرى 09 درجات.



