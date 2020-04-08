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محمد محمود عبد العزيز يطلب الدعاء لوالده عبر "إنستجرام"

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 01:17 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

طلب الفنان محمد محمود عبد العزيز، من الجمهور الدعاء لوالد الراحل الفنان الكبير محمود عبد العزيز، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب عبر حسابه: "اللهم أكرمنا وأكتبلنا الخير، واهدنا اليك وهون علينا كل صعب يارب العالمين.. اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: ا"لله يرحمه يارب ويجعل مثواه الجنة ويوفقك ويجعلك التوفيق يارب وتكمل مسيرته الفنية"ز

يذكر أن محمد محمود عبد العزيز شارك فى مسلسل "هوجان" الذي من بطولة كلا من محمد إمام، وصلاح عبدالله، ورياض الخولي، أسماء أبو اليزيد، عارفة عبد الرسول، المسلسل تأليف محمدصلاح العزب،إخراج شرين عادل، إنتاج سينرجى.


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