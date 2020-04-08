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الزمالك يتراجع عن التعاقد مع نجم بيراميدز

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 01:22 ص
بيراميدز
بيراميدز
علاء خليف
قرر نادي الزمالك صرف النظر عن التعاقد مع أحد نجوم فريق بيراميدز، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعدما كان اللاعبًا مرشحًا للإنضمام للقلعة البيضاء بالموسم المقبل.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين في تصريحات عبر برنامجه "نمبر وان": " نادي الزمالك قرر التراجع بشكل نهائي عن المفاوضات مع رجب بكار لاعب فريق بيراميدز للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة".

وأكد أن تراجع الزمالك عن المفاوضات مع "بكار" جاء بعد توقيع اللاعب عقود انتقاله لصفوف النادي الأهلي.

ويسعي نادي الزمالك لتدعيم مركز الظهير الأيمن للفريق، وذلك بعد هروب التونسي حمدي النقاز واحترافه في الدوري الليتواني، وتواجد حازم إمام وأحمد عيد فقط في هذا المركز.

ويستهدف نادي الزمالك التعاقد مع ظهير أيمن مميز في الفترة القادمة، وأبرز المرشحين للإنضمام لقلعة البيضاء عمر جابر لاعب بيراميدز، وحسين بن عيادة لاعب شباب قسنطينة الجزائري، وكريم العراقي ظهير المصري البورسعيدي.

ويعاني ايضا النادي الأهلي من نقص في مركز الظهير الأيمن بعد رفض أحمد فتحي تجديد تعاقده ورحيله نهاية الموسم الحالي، لذا قرر الدخول في مفاوضات قوية لحسم صفقة رجب بكار ظهير نادي بيراميدز.

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