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برشلونة يرد على تشيلسي بشأن رغبته فى ضم نجم الفريق

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 01:29 ص
برشلونة
برشلونة
علي ماهر حلمي


أكدت تقارير اسبانية اليوم أن إدارة نادي برشلونة الاسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو قد حددت السعر النهائي للاعب الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو صانع ألعاب النادي الكتلوني المعار لصفوف نادي بايرن ميونيخ الألماني.

وقالت صحيفة سبورت الاسبانية:" إدارة النادي الكتالوني حدد السعر النهائي لبيع نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو في الصيف المقبل رغم ما تردد عن إمكانية رحيل اللاعب الدولي البرازيلي كوتينيو مقابل 80 مليون يورو، إلا أن إدارة برشلونة لا تريد بيعه بأقل من 90 مليون يورو".

وأضافت الصحيفة الاسبانية:" إدارة نادي برشلونة تريد أن تتجنب الخسائر الكبيرة حال بيعه مقابل 80 مليون يورو، خاصة بعد انضمامه في شتاء 2018 مقابل 120 مليون يورو، إلى جانب 40 مليون كمتغيرات ولا يمانع النادي الاسباني من إعارة اللاعب الدولي البرازيلي مجددًا، ولكن مع وجود خيار إلزامي بالشراء في صيف 2021، حيث سيصل سعره وقتها إلى حوالي 60 مليون يور، وهو رقم في متناول الأندية المهتمة مثل تشيلسي وتوتنهام الإنجليزي".

يذكر أن اللاعب الدولي البرازيلي قد انضم لصفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018 قادما من صفوف نادي ليفربول الإنجليزي مقابل 120 مليون يورو.

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