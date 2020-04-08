Advertisements

خالد النبوي: متوقعناش نجاح "إسماعيلية رايح جاي".. والفيلم قلب موازين صناعة السينما

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 01:45 ص
بوابة الفجر
أكد النجم خالد نبوي، أن فيلم "إسماعيلية رايح جاي" الشهير والذي شارك في بطولته في التسعينات، كان بمثابة نقلة نوعية وفنية له.

وأوضح النبوي، خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" على قناة "dmc" أنه وأبطال فيلم "إسماعيلية رايح جاى" محمد هنيدى محمد فؤاد، لم يتوقعا نجاح الفيلم على الإطلاق.

وأشار إلى أن الفيلم فاجأ الجميع وقلب موازين صناعة السينما لسنوات كثيرة .

يذكر أنه يعرض حاليًا للنجم خالد النبوى، مسلسل "ممالك النار" على قناة "cbc" والذى يوثق الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين فى بدايات القرن السادس عشر، وانضمام البلاد المصرية والشامية إلى الدولة العثمانية، كما أن قصة مسلسل ممالك النار تكشف العديد من الحقائق حول هذه الحقبة الزمنية.

"ممالك النار" بطولة النجم خالد النبوى، ورشيد عساف، ومحمود نصر، وياسين بن قمرة، وسهير بن عمارة، وكندة حنا، وعبد المنعم عمايري، ونضال نجم، وخالد نجم، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج البريطانى "بيتر ويبر"، الذى قدم عددا من الأفلام الشهيرة.

 

أخبار تهمك

بالأسماء.. أمن القاهرة يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب حبه للزمالك.. الأهلي ينسحب من صفقة نارية

منذ حوالي 9 ساعات

الفيفا ينصف الأهلي على أحمد فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

"10 أدوية".. ترامب يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. أنباء قوية عن توقيع حسام عاشور للزمالك "موسمين"

منذ حوالي 7 ساعات

صدق أو لا تصدق.. نجم الأهلي يحدد 3 شروط للموافقة على الانتقال للزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يتراجع عن التعاقد مع نجم بيراميدز

منذ ساعة و 12 دقيقة

السيسي يوجه رسالة إلى القطاع الخاص بسبب كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

مدير معهد الحشرات يكشف حقيقة انتقال "كورونا" عن طريق الحشرات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرار مفاجئ من الأهلي تجاه صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

باحثون من جامعة القاهرة يتوصلون إلى علاج من عقارين لصد كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

5 قرارات نارية من وزير التعليم لردع أصحاب المصالح والمحرضين

منذ 13 دقيقة

عاجل - كهربا يوجه رسالة إلى الجماهير

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة: تسجيل 128 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..وارتفاع الوفيات

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:21 ص

5 قرارات نارية من وزير التعليم لردع أصحاب المصالح والمحرضين

مدير معهد الحشرات يكشف حقيقة انتقال "كورونا" عن طريق الحشرات

11:33 م

بالأسماء.. أمن القاهرة يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

08:56 م

الصحة: تسجيل 128 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..وارتفاع الوفيات

08:59 م

عاجل - كهربا يوجه رسالة إلى الجماهير

06:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر