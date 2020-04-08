خالد النبوي: متوقعناش نجاح "إسماعيلية رايح جاي".. والفيلم قلب موازين صناعة السينما

أكد النجم خالد نبوي، أن فيلم "إسماعيلية رايح جاي" الشهير والذي شارك في بطولته في التسعينات، كان بمثابة نقلة نوعية وفنية له.





وأوضح النبوي، خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" على قناة "dmc" أنه وأبطال فيلم "إسماعيلية رايح جاى" محمد هنيدى محمد فؤاد، لم يتوقعا نجاح الفيلم على الإطلاق.





وأشار إلى أن الفيلم فاجأ الجميع وقلب موازين صناعة السينما لسنوات كثيرة .



