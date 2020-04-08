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خالد النبوي: متوقعناش نجاح "إسماعيلية رايح جاي".. والفيلم قلب موازين صناعة السينما
الأربعاء 08/أبريل/2020 - 01:45 ص
أكد النجم خالد نبوي، أن فيلم "إسماعيلية رايح جاي" الشهير والذي شارك في بطولته في التسعينات، كان بمثابة نقلة نوعية وفنية له.
وأوضح النبوي، خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" على قناة "dmc" أنه وأبطال فيلم "إسماعيلية رايح جاى" محمد هنيدى محمد فؤاد، لم يتوقعا نجاح الفيلم على الإطلاق.
وأشار إلى أن الفيلم فاجأ الجميع وقلب موازين صناعة السينما لسنوات كثيرة .
يذكر أنه يعرض حاليًا للنجم خالد النبوى، مسلسل "ممالك النار" على قناة "cbc" والذى يوثق الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين فى بدايات القرن السادس عشر، وانضمام البلاد المصرية والشامية إلى الدولة العثمانية، كما أن قصة مسلسل ممالك النار تكشف العديد من الحقائق حول هذه الحقبة الزمنية.
"ممالك النار" بطولة النجم خالد النبوى، ورشيد عساف، ومحمود نصر، وياسين بن قمرة، وسهير بن عمارة، وكندة حنا، وعبد المنعم عمايري، ونضال نجم، وخالد نجم، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج البريطانى "بيتر ويبر"، الذى قدم عددا من الأفلام الشهيرة.