إنطلاق مبادرة تحدي الأندية من برنامج ملعب أون(فيديو)









انطلقت اليوم مبادرة تحدي الأندية الرياضية للمساهمة في دعم الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والقضاء على هذا الوباء الذى انتشر حاليا في جميع دول العالم.





وأعلن الإعلامي الكبير أحمد شوبير خلال برنامجه ملعب اون علي قناة on time، انطلاق مبادرة تحدي الأندية الرياضية لدعم الدولة المصرية، خلال مواجهتها لفيرس "كوفيد 19".









وقالت المهندسة أمل مبدي رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير وصاحبة المبادرة، إن نادي بيراميدز fc تبرع ب ٥٠٠ ألف وحدة طبية شاملة من كمامات طبية وجوانتيات وأدوات جراحة لمستشفيات الحج الصحي المنتشرة الآن لمواجهة فيرس كورونا المستجد.





وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج مع برنامج ملعب أون: "أوجه الشكر لنادي بيراميدز وكافة العاملين فيه من إدارة ولاعبين وموظفين لمشاركتهم في هذا التبرع وجميعهم كانوا علي قلب رجل واحد وساهموا في التبرع".





وتابعت: "أتمني أن تتنافس الأندية الرياضية في تقديم الدعم ومساندة الدولة ونشجع بعض علي عمل الخير، لاعبو الكرة نجوم أخذوا من مصر المثير وأعطوها الكثير ويجب أن يساهموا جميعا"





وأكملت: "أندية كبيرة مثل الاهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري وجميع الأندية الرياضية يجب ان يكون لها دور الآن، وتبادر لتقديم الدعم للدولة ومواطنيها، ودعم القطاع الصحى في مصر لتخطي هذه الظروف الصعبة والخروج لبر الأمان"









https://youtu.be/GUYfe3gyj8c