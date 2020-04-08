هل ينتقل "كورونا" عن طريق الهواء؟! (فيديو)

أجابت الدكتورة مايسة شرف الدين، أستاذ الأمراض الصدرية بطب القصر العيني، على العديد من أسئلة المواطنين حول عدوى فيروس كورونا، وطرق انتقاله من شخص لآخر.

وقالت شرف الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر" الذي يعرض عبر فضائية " cbc"، الثلاثاء ردا على أحد الأسئلة، أن هناك نوعًا من الاستهتار بأزمة كورونا بين المواطنينن، لافتة إلى أن الكورنيش مليء بالشباب والبنات.

وأشارت إلى أن الفيروس لا ينتقل عن طريق الهواء ولم يثبت ذلك حتى الآن، مطالبة باتباع قواعد الدين الحنيف خلال شهر رمضان وخاصة النظافة، والمضمضة والاستنشاق.

وأشارت إلى أن الفيروس لا ينتقل عن طريق الهواء ولم يثبت ذلك حتى الآن، مطالبة باتباع قواعد الدين الحنيف خلال شهر رمضان وخاصة النظافة، والمضمضة والاستنشاق.

وظهر فيروس كورونا في البداية من الصين، وبعدها انتقل إلى غالبية دول العالم، وأصاب أكثر من مليون و424 ألفًا، وقتل نحو 82 ألفًا.





خروج 17 حالة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 17 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 276 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 427 حالة، من ضمنهم الـ 276 متعافيًا.





تسجيل 128 حالة جديدة

وأضاف أن الوزارة سجلت 128 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها سابقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





إجمالي أرقام الوضع الوبائي في مصر

وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر حتى يوم، الثلاثاء، هو 1450 حالة من ضمنهم 276 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و94 حالة وفاة.





وأكد مستشار وزيرة الصحة، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.