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محمد ممدوح يهنئ يحيي الفخراني بعيد ميلاده الـ 75

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 01:57 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

هنأ الفنان محمد ممدوح النجم الكبير يحيى الفخراني بعيد ميلاده الـ 75، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام''.

ونشر صورة للفخراني معلقًا عليها: "انهاردة عيد ميلاد الفنان العظيم اللي كلنا بنتعلم منه الفنان يحيى الفخراني".

وتابع ممدوح قائلا: "كل سنة وإنت طيب وربنا يديك الصحة ويخليك لينا".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: "كل سنة وإنت طيب يا فنان يا عظيم وعقبال العمر كله وتفضل تسعدنا بأعمالك الجميلة".

يذكر أن أخر الأعمال التي شارك فيها ممدوح في مسسل "ولد الغلابة" وشاركه فيه عدد من الفنانين منهم أحمد السقا وانجي المقدم وهبة مجدي، هادي الجيار، سلوى عثمان، كريم عفيفي، ادوارد، وأخرون.


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