5 قرارات نارية من وزير التعليم لردع أصحاب المصالح والمحرضين

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة هامة إلى أولياء الأمور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وجاء نص الرسالة كالتالي: "نحمد الله أن الدولة المصرية استثمرت في البنية المعلوماتية والتقنية والعلمية في المرحلة الثانوية مما أدى لأن مصرنا الحبيبة هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمكنت من أداء إختبارات إلكترونية في أثناء تفشي وباء كورونا واستطاعت تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائها في منازلهم حماية لهم ولمستقبلهم".





وأضاف "شوقي": "ونظرًا لما نراه من محاولات مؤسفة ممن يحافظون على مصالح مادية من النظام القديم ومن تحريض مباشر للطلاب بعدم خوض الاختبارات، فإنني أود أن أوضح أن هؤلاء هم من يريدون استنزاف أموال أولياء الأمور وفي نفس الوقت يدمرون تعليم ابنائهم".

واستكمل الوزير رسالته: "وإنني على ثقة تامة في معلمي مصر الأجلاء وعلى ثقة من فطنة أولياء الأمور وذكاء أبنائنا الطلاب في التعامل مع مثل هذه الدعوات الخسيسة من معدومي الضمير والنخوة والوطنية. ولكن يجب أيضًا أن تكون العواقب واضحة لمن ينساق وراء مثل هذه الدعوات، وألخصها هنا:

1- سوف يتم فصل أي موظف في وزارة التربية والتعليم إذا ثبتت عليه تهمة التحريض وسوف يحاسب قانونيا وجنائيًا.

2- تستطيع الوزارة أن تعلم إذا كان عدم دخول الاختبار لأسباب فنية حقيقية أم غير ذلك من إدعاءات (ممتنع).

3- سوف تعقد الوزارة امتحانات "الترم الثاني" إلكترونيًا، كما هو في الجداول المعلنة في مواعيدها في شهر مايو المقبل ولن تستبدلها بأبحاث لهذه السنوات الهامة.

4- الطالب الممتنع عن دخول الامتحان الإلكتروني سوف يدخل "دور ثاني" في شهر سبتمبر إلكترونيًا ولن يصعد إلى الصف الأعلى إلا باجتيازه.

5- الطالب الممتنع عن دخول الامتحان والراسب في الدور الثاني سوف يبقى في نفس السنة الدراسية لإعادتها.

وقال الوزير في نهاية رسالته: "الوزارة بالسادة أولياء الأمور والطلاب بالالتزام وأداء الإمتحانات في مواعيدها حرصًا على مستقبل الطلاب، ولن تتوانى الوزارة عن تقديم أفضل ما لديها لبناء جيل من شبابنا يقود هذا الوطن في السنوات القادمة بإذن الله".