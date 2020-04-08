توني كروس يثير الجدل داخل ريال مدريد بعد رفضه تخفيض رواتب اللاعبين









آثار اللاعب الدولي الألماني توني كروس لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني الجدل بعد تصريحاته اليوم عن رفضه تخفيض رواتب اللاعبين بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.





وقال كروس في تصريحات صحفية:"‏الاقتطاع من رواتب اللاعبين الذي تعتزم معظم الاندية تطبيقه بسبب انتشار فيروس كورونا هو برأيي يعتبر بمثابة تبرع عبثي كنت أحبذ ان تدفع رواتب اللاعبين كاملة، وأن يترك لهم حينها حرية اتخاذ القرار بطريقة صرفه على الأعمال الخيرية وعلى الأماكن التي تستحق فعلًا الدعم وتقديم المعونة الفورية لهم".





وأضاف اللاعب الدولي الألماني:"‏أؤيد فكرة أن يحصل كل لاعب على راتبه كاملًا وأن يترك له حينها حرية اختيار الأوجه الأحق بالدعم بحسب ما يرى الجميع يطالبنا بتقديم الدعم للمتضررين، وأعتقد ان هناك الكثيرين ممن يستحقون فعليًا ان ندعمهم العديد من الاندية تعاني حاليًا بسبب غياب الخطط عندها لتعويض الخسائر الناتجة عن التوقف وعدم معرفة إلى متى ستستمر هذه الأزمة فعلى سبيل المثال، لو انتهت هذه الأزمة في شهر مايو القادم فبالتأكيد لن تكون هناك أية مشكلة، لكن اذا استمرت الأزمة للشتاء فـ بالتأكيد سنشهد أزمة حقيقية".



