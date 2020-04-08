Advertisements

تفاصيل قرض المليون جنيه لأصحاب المشروعات الصغيرة (فيديو)

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:54 ص
نيفين جامع
نيفين جامع
مروة عبدالعزيز
كشفت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عن تفاصيل قرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تضررت بسبب تفسي وباء كورونا.
وأضافت "جامع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يعرض عبر فضائية " cbc"، الثلاثاء أن أصحاب المشروعات الصغيرة أكثر المتضررين من أزمة فيروس كورونا، لافتة إلى أنه تم عمل مبادرة لمنح المتعثرين في هذه المشروعات قروضا لتخطي الأزمة.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن الحد الأقصى للقرض، له يتم السداد على عام، ويتم استهداف بعض الصناعات كالمطاعم والمحلات والحد الأقصي للقرض مليون جنيه والأدني 500 ألف، لافتة إلى أنه من ضمن شروط القرض أن يكون لديه 5 من العمال، ومن الأهم المستندات المقدمة تقديم كشف بعدد العمالة الفعلية التي تعمل والأجور الشهرية، ويتم التـأكد من ذلك من خلال الوزارة عن طريق التأمينات الاجتماعية وبناء عليه يتم إتاحة المبلغ المطلوب.

خروج 17 حالة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 17 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 276 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 427 حالة، من ضمنهم الـ 276 متعافيًا.

تسجيل 128 حالة جديدة
وأضاف أن الوزارة سجلت 128 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها سابقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي أرقام الوضع الوبائي في مصر
وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر حتى يوم، الثلاثاء، هو 1450 حالة من ضمنهم 276 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و94 حالة وفاة.

وأكد مستشار وزيرة الصحة، مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشفيات العزل كوفيد بوابة الفجر المصابين بفيروس كورونا الفيروس كورونا العائدون من الخارج الاجمالي ازمه كورونا ألفجر

أخبار تهمك

عاجل.. قرار مفاجئ من الأهلي تجاه صالح جمعة

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

بالأسماء.. أمن القاهرة يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة: تسجيل 128 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..وارتفاع الوفيات

منذ حوالي 7 ساعات

باحثون من جامعة القاهرة يتوصلون إلى علاج من عقارين لصد كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

السيسي يوجه رسالة إلى القطاع الخاص بسبب كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يتراجع عن التعاقد مع نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 43 دقيقة

5 قرارات نارية من وزير التعليم لردع أصحاب المصالح والمحرضين

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

منذ يوم

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا في حالات الوفاة اليومية بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

بسبب حبه للزمالك.. الأهلي ينسحب من صفقة نارية

منذ حوالي 10 ساعة

الفيفا ينصف الأهلي على أحمد فتحي

منذ حوالي 7 ساعات

مدير معهد الحشرات يكشف حقيقة انتقال "كورونا" عن طريق الحشرات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - كهربا يوجه رسالة إلى الجماهير

منذ حوالي 9 ساعات

"10 أدوية".. ترامب يزف بشرى سارة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية: نتوقع ارتفاع وفيات كورونا في العالم كثيرا

خبر سار.. الصحة تصدر بيانا عاجلا بشأن مصابى كورونا

ارتفاع حالات الشفاء.. "الصحة" تزف خبرا سارا بشأن كورونا.. وتُعلن عدد الإصابات الجديدة

عاجل.. إيطاليا تسجل أكثر من 97 ألف إصابة بفيروس كورونا

تايلاند تعلن تسجيل 102 إصابة و3 وفيات بكورونا

برلمانية: الأدوات الطبية غير متوافرة بالمستشفيات ويجب دعم خطوط الإنتاج

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:21 ص

5 قرارات نارية من وزير التعليم لردع أصحاب المصالح والمحرضين

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا في حالات الوفاة اليومية بفيروس كورونا

02:22 ص

مدير معهد الحشرات يكشف حقيقة انتقال "كورونا" عن طريق الحشرات

11:33 م

بالأسماء.. أمن القاهرة يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

08:56 م

الصحة: تسجيل 128 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..وارتفاع الوفيات

08:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر