أحمد صلاح حسني ينشر بوستر شخصيته في مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال



وكتب قائلًا/ "تحدي جديد لكن سعيد به وسعيد أكتر بالعمل مع أخ عزيز وإنسان محترم اسمه ياسر جلال.. ممثل كبير وإنسان فوق الوصف، يارب كرمك الفتوة رمضان كريم".



وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: "بالتوفيق يا نجم بحب كل أعمالك رائعة زيك ربنا يجعلك النجاح في أي عمل يارب بموت فيك".



تدور أحداث هذا المسلسل في اطار من الأجواء الشعبية، برئاسة بعض الأشخاص بهذا الحي يطلق عليهم لقب الفتوة ويتحاملون على أعناقهم مسئولية هؤلاء الأهالي، وشارك في هذا المسلسل باقة من النجوم الكبار منهم ياسر جلال، احمد صلاح حسني، مي عمر، دياب، احمد خليل، رياض الخولي، مجدي فكري، عزوز، اخراج حسين المنباوي، انتاج تامر مرسي، تاليف هاني سرحان.









نشر الفنان أحمد صلاح حسني بوستر شخصيته في مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".